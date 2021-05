Déconfinement : les cinémas mayennais s'organisent pour la réouverture

Après six mois de fermeture, les cinémas mayennais vont pouvoir rouvrir leurs portes le samedi 19 mai. Un planning bien chargé attend les exploitants, qui doivent programmer de nombreux films en attente en moins de trois semaines.

Les cinémas pourront rouvrir leurs portes dès le samedi 19 mai, après six mois plongés dans le noir. (photo d'illustration)

Après le soulagement, l'heure est désormais à l'organisation. Les cinémas mayennais ont appris, jeudi 29 avril, qu'ils pourraient bientôt rouvrir leurs portes, après plus de six mois plongés dans le noir. Ils accueilleront de nouveau du public dès le samedi 19 mai, avec un protocole sanitaire renforcé : les salles ne pourront être remplies qu'à 35% de leur capacité d'accueil.

Plus de 400 films en attente d'être projetés

Joëlle Hanot, la gérante du cinéma Le Palace, à Château-Gontier-sur-Mayenne, a poussé un "ouf" de soulagement en apprenant la nouvelle. Mais très vite, il a fallu mettre le pied à l'étrier pour assurer la réouverture. "Trois semaines, c'est très juste pour tout remettre en place", explique l'exploitante. Surtout que plus de 400 films attendent aujourd'hui d'être projetés, alors que les cinémas risquent de devoir réduire le nombre de séances par jour pour assurer le nettoyage des salles. "Le plannning des séances tourne un peu au casse-tête, mais il va falloir aller vite, et sortir nos programmes très rapidement pour pouvoir les communiquer", poursuit Joëlle Hanot. "C'est un peu compliqué de s'organiser, mais on reste très contents d'ouvrir !"

Une programmation "riche et variée" à Laval

Une chose est sûre : avec autant de films en attente, il y aura de quoi voir au cinéma dès la réouverture des salles. Au Cinéville de Laval, la programmation n'est pas tout à fait terminée, mais Laurent Gaudin, son directeur, promet qu'elle sera "très riche et variée". En plus des nouveautés qui n'ont encore jamais pu sortir, les salles projetteront aussi les films déprogrammés de manière précipitée à cause du confinement, en octobre dernier, comme le film d'Albert Dupontel "Adieu les cons", récompensé sept fois aux César.