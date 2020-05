Déconfinement : les Gîtes de France font le plein de Moselle

Les Mosellans sont nombreux à profiter du pont de l'Ascension, premier week-end prolongé depuis la fin du confinement, et l'interdiction de dépasser un périmètre de 100 kilomètres profitent aux Gîtes de France en Lorraine qui font le plein.

C'est une des conséquences de la limitation des déplacements à 100 kilomètres : les Gîtes de France en Lorraine font le plein pour ce week-end de l'Ascension, un véritable soulagement pour leur directeur en Moselle, Christophe Rey.

Est-ce que l'activité reprend enfin en Lorraine ?

L'activité reprend enfin, et elle reprend bien. C'est très rassurant pour l'ensemble de nos propriétaires de gîtes. Il était temps tout simplement pour redonner le moral à tout le monde. Pendant le confinement, 20% de l'activité seulement s'est maintenue, on ne pourra pas rattraper les mois perdus, mais ce qui est rassurant c'est que l'ensemble des conditions est réuni pour que les clients reviennent, réservent et se mettent au vert.

Comment l'accueil des clients se passe-t-il ?

Nous avons mis à disposition des propriétaires de gîtes des équipements comme du gel, des masques, sachant que le seul moment où il y a véritablement un contact c'est lors de la remise des clés, où tout est mis en place pour que les gestes barrières soient respectés. La restauration est toujours possible dans les gîtes puisque les clients disposent de cuisines individuelles, elle n'est en revanche plus possible dans les chambres d'hôtes puisque les clients viennent d'endroits différents.

Comment s'annonce l'été selon vous ?

Cela fait un peu plus d'une semaine que le volume des réservations a largement dépassé le volume des réservations pour la même période en 2019, donc on a des indicateurs plutôt positifs. Certains clients annulent toujours, soient parce qu'ils sont trop inquiets, soient parce qu'ils sont au-delà de la limite des 100 kilomètres. Mais là les réservations battent leur plein.