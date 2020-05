Déconfinement : les golfs prêts à reprendre du service en Béarn et Bigorre

Le golf est un des sports à se relancer le plus vite suite à cette période de confinement. Avec quelques adaptations, les golfs de Tarbes et Pau accueillent déjà des joueurs.

Le temps capricieux n'a pas gâché le plaisir des golfeurs béarnais et bigourdans. Les réservations étaient nombreuses pour commencer à jouer dès ce lundi, après deux mois de confinement. Grâce à quelques adaptations, le golf est un des sports à se "déconfiner" le plus rapidement. À Pau, Tarbes, Artiguelouve ou encore Navarrenx, les golfeurs amateurs sont de retour.

Plus de râteaux dans les bunkers

Désormais il est obligatoire de réserver sa partie à l'avance, pour quatre joueurs au maximum, avec la nécessité de ne pas arriver plus de trente minutes avant le début de sa partie, et de quitter le golf dès la fin de celle-ci. "Il nous a aussi fallu protéger nos équipes, souligne Jean-Loup Lacombe, le président du Pau Golf Club, avec des masques, des gants et du gel hydroalcoolique évidemment, mais aussi des panneaux en plexi à l'accueil".

Le même genre de mesures a été mis en place au golf de l'hippodrome de Laloubère, près de Tarbes, "avec bien sûr aussi des adaptations sur le parcours, précise Raymond Rozan, son président. Les râteaux ont été retirés des bunkers, il y a interdiction de toucher les drapeaux sur les greens, et comme les autres on a mis en place un système pour récupérer sa balle dans le trou sans avoir à toucher le drapeau". De la même manière, les poubelles ont été retirées, et il est interdit de toucher ou déplacer les piquets qui peuvent jalonner les parcours.

L'entretien des parcours a continué

"On a été assaillis de demande de réservations depuis l'annonce de la reprise", reconnait Raymond Rozan, signe de l'impatience de retrouver les greens pour certains. Des greens et plus globalement un parcours qu'il a fallu entretenir, "parce que l'herbe ne s'est pas arrêtée de pousser, elle ne s'est pas confinée", plaisante Raymond Rozan. Une partie des équipes y a travaillé, le reste étant en chômage partiel.

"Dans cette période on a eu du chaud, puis de la pluie, puis encore du chaud et encore de la pluie, ça a beaucoup poussé c'est vrai", confirme Jean-Loup Lacombe qui rappelle également qu'avant le confinement la tempête qui a frappé Pau et ses alentours a fait beaucoup de dégâts au golf : "plus de quarante arbres tombés, plus ceux qui ont été fragilisés, le practice détruit... Il y avait vraiment beaucoup de boulot pour l'équipe terrain, ils ont pu travailler tranquille je dirais, sans golfeurs au milieu, et je leur tire vraiment un grand coup de chapeau pour l'énorme travail réalisé". Un travail qui va se poursuivre, le practice est toujours en cours de réfection, mais les golfeurs sont de retour et c'est bien l'essentiel.