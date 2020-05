Déconfinement : les jardins et la maison de Claude Monet à Giverny rouvriront le 8 juin

La Fondation Claude Monet à Giverny (Eure) a annoncé ce mardi sur Facebook que les jardins et la maison du peintre allaient ouvrir leurs portes au public le lundi 8 juin, à 9h30.

Après plusieurs semaines de retard, dues au confinement et au coronavirus, le site rouvrira selon des modalités strictes : aucun billet ne sera vendu sur place et il faudra réserver à l'avance. Dans le même esprit, aucun groupe ne sera admis jusqu'à la fin de la saison. A l'intérieur, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et le port du masque de protection sera obligatoire. Le site sera ouvert de 9h30 à 18h. Giverny est le 2ème site le plus visité en Normandie après le Mont Saint Michel.

