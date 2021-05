Déconfinement : les jauges d'accueil du public fixées pour les musées

Alors que les musées s'apprêtent à rouvrir le 19 mai prochain, le gouvernement a précisé le protocole sanitaire pour permettre le retour du public. L'information est passée plutôt inaperçue, comme le note Le Parisien, puisque c'est par la voix de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, qu'est venue l'information lors d'une séance nocturne à l'Assemblée nationale lundi. Les musées pourront accueillir du public avec un espace de 8m2 par visiteur. Lors du premier déconfinement, la jauge était de 10m2 par visiteur.

A partir du 9 juin, les établissements devraient pouvoir accueillir un visiteur pour 4m2. La fin de la limite devrait avoir lieu en juillet, en fonction de la situation sanitaire. Les musées attendaient d'en savoir plus afin de rouvrir leur billetterie, non obligatoire mais beaucoup plus simple pour maîtriser le nombre de personnes à accueillir. Parmi les établissements ayant déjà indiqué qu'ils seraient prêts à ouvrir le 19 mai : le centre Pompidou et le musée d'Orsay à Paris.

Concernant les salles de cinéma, la ministre a confirmé la jauge de 35% en mai, 65% en juin et 100% en juillet en fonction de la situation sanitaire.