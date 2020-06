Déconfinement - Les « Luna Park » autorisés à ouvrir cet été à Argelès et au Barcarès

A lui seul, le Luna Park d'Argelès-sur-mer attire plus de 150.000 visiteurs chaque été

Les vacanciers ne seront pas privés d'autos-tamponneuses et de barbes-à-papa cet été sur le littoral des Pyrénées-Orientales. Les « Luna Park » d'Argelès-sur-mer et du Barcarès sont autorisés à ouvrir leurs portes. Mais ces deux « institutions », qui drainent chaque saison plus de 100.000 visiteurs, devront mettre en place un protocole sanitaire rigoureux.

Au Barcarès, masque obligatoire et prise de température

« Nous allons mettre en place des mesures exceptionnelles, au-delà des préconisations », assure Tony Ziegler, le gérant du Luna Park du Barcarès qui annonce une ouverture fin juin ou début juillet. « Par exemple, le masque sera obligatoire, et nous contrôlerons la température des visiteurs à l'entrée ».

Un comptage sera réalisé pour ne pas dépasser 5 000 personnes présentes simultanément sur le site. Dans les manèges, un siège sur deux sera neutralisé. Des colonnes de gel hydroalcoolique seront disposées dans les allées, en libre-service.

A Argelès, les grandes animations sont annulées

A Argelès-sur-mer, l'ouverture du Luna Park, avec ses 45 attractions, est fixée au 3 juillet. « Un véritable soulagement, reconnaît le gérant Dédé Setti, car le parc fait vivre une centaine de forains ». Mais la grande fête prévue cet été pour célébrer les 45 ans du site est reportée à l'année prochaine, et toutes les grandes animations, comme les soirées à thème ou les feux d'artifice, sont annulées.

« Ces dernières années, les journées à tarif réduit pouvaient attirer jusqu'à 10.000 personnes par jour. Mais cet été, nous allons limiter la jauge à 2 500 visiteurs », explique Dédé Setti. « Pour tenter de lisser au maximum la fréquentation, les manèges seront proposés à tarif réduit tous les jours, et les horaires d'ouverture seront élargis ».

Solidarité avec les soignants

La mise en place d'un tel protocole risque d'entraîner un important surcoût. « Nous savons déjà que ce sera une année très compliquée, mais nous allons tenter de sauver les meubles », reconnaît Tony Ziegler. « Il faut être réaliste : nous nous attendons à faire 50% de chiffre d'affaires en moins, avertit Dédé Setti. Il va falloir se battre. Mais le pire aurait été que l'on ne puisse pas ouvrir du tout... »

Malgré tout, les deux Luna Park ont voulu faire preuve de solidarité envers le personnel soignant des Pyrénées-Orientales, mobilisés depuis plusieurs mois dans la lutte contre le coronavirus. Une soirée spéciale leur sera offerte pendant l'été.