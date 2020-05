Depuis le début du déconfinement, quelques châteaux et musées berrichons ont rouvert leurs portes au public. Pour visiter le palais Jacques Coeur à Bourges, la maison George Sand à Nohant ou encore le château de Bouges, il faudra encore attendre quelques semaines.

Déconfinement : les monuments nationaux en Berry espèrent rouvrir entre début juin et mi-juillet

Après presque deux mois de fermeture, en raison du confinement contre l'épidémie de coronavirus, quelques musées et châteaux berrichons ont rouvert leurs portes depuis le 11 mai, date du début du déconfinement progressif. Mais certains restent encore fermés pour l'instant. C'est le cas des monuments nationaux.

Pour visiter le palais Jacques Coeur à Bourges, la maison George Sand à Nohant, le château de Bouges, ou encore la crypte et la tour de la cathédrale de Bourges, il faudra attendre encore un peu. Les équipes de ces monuments sont en train de mettre en place des mesures pour assurer la sécurité du public et des agents. Le plan de réouverture devra être validé par les instances des monuments nationaux. Car en pleine épidémie de coronavirus, il faut veiller au respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale.

L'équipe des monuments nationaux espère une réouverture entre début juin et le 15 juillet. "Nous procédons à un examen monument par monument, lors de longues réunions, notamment avec les organisations syndicales. Nous ferons des ouvertures étagées et pas d'un seul coup. Ce sont des milliers de pages de littérature ! Il faut à chaque fois revoir les parcours de visite pour les 106 sites ouverts au public", explique Philippe Bélaval, le président du Centre des Monuments nationaux, interrogé par l'AFP.

"Chaque situation est différente. Le vrai critère est la capacité d'y travailler et d'y accueillir le public. Il faut souvent repenser les conditions de visite et faire des travaux préparatoires pour cela", poursuit-il.