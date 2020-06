Déconfinement : Les piscines d'Orléans rouvrent ce mardi, mais il faut réserver sa ligne d'eau !

Orléans est la première commune de la métropole à rouvrir ses deux piscines ce mardi 9 juin, au Palais des Sports et à la Source. Mais les créneaux du matin et du soir sont réservés aux clubs et aux formations de maitre-nageurs. Pour le grand public, les réservations ouvrent ce lundi 8 juin.

C'est bel et bien la fin du confinement, et le signe que les choses vont mieux sur le front de l'épidémie de coronavirus : les piscines rouvrent, cette semaine à Orléans ! Après presque un mois de préparation (les agents sont revenus à leur poste le 11 mai), et avec la mise au point de mesures sanitaires assez drastiques, les orléanais vont pouvoir nager de nouveau dans les deux piscines de la ville, celle du Palais des Sports, et la piscine éphémère découverte de La Source.

Elles rouvrent ce mardi 9 juin, mais uniquement sur réservation, par tranches horaires d'une heure voire une heure et demie maximum, et à raison de deux fois par semaine et par piscine pour chaque nageur. En clair, pas question de venir avec son maillot de bain et sa serviette, en espérant piquer une tête, il faut s'organiser.

Réservation aux horaires d'ouverture des piscines

Les réservations sont ouvertes à partir de ce lundi 8 juin par téléphone de 14h à 17h, puis ensuite aux horaires d'ouverture des piscines à ces numéros :

- Pour le palais des sports au 02 38 53 78 17

- Pour la piscine éphémère au 02 38 63 62 33

Ce système de réservation est la seule façon de s'assurer que le nombre de nageurs sera limité dans les bassins, car les conditions de nage seront très surveillées et le protocole est assez strict : des lignes d'eau vont être créées, avec un sens aller et un sens retour, 16 nageurs maximum seront autorisés dans le bassin de 25 mètres au Palais des Sports, 10 à la piscine éphémère de la Source.

Un risque plus grand de contamination à l'arrêt

Et Yohan Praud, le responsable des piscines à Orléans explique que des plots seront installés et attribués à chaque nageur, avec un numéro. Le nageur ne pourra s'arrêter qu'à ce plot, "car le risque, ça n'est pas quand on nage, c'est quand on s'arrête, les nageurs s'arrêtent souvent pour souffler, épaule contre épaule, c'est ce qu'on veut éviter".

Les plages horaires de nage elles aussi sont limités, afin de permettre une désinfection totale des vestiaires et des douches très régulièrement :

Organisation par tranches horaires du mardi au samedi (fermé le mercredi au palais des sports)

 12h à 13h30

 14h à 15 h

 15h30 à 16h30

 17h à 19h

La mairie d'Orléans précise aussi que les clubs de natation ont la priorité pour l'accès aux bassins, ils se voient attribués les créneaux du matin et du soir.

"L'attente est très forte" explique Yohan Praud, "jamais un nageur ne s'arrête aussi longtemps, plus de deux mois et demie. La reprise pour eux aussi sera progressive, avec leur propre protocole. Nous avons aussi voulu privilégier les organismes de formation au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, pour les sauveteurs en mer, afin qu'ils puissent rejoindre les plages cet été".

Ailleurs dans la métropole d'Orléans, la réouverture des autres piscines sera très progressive, pas avant la fin du mois de juin à Saint Jean de la Ruelle, pas de date encore à Olivet, par exemple.

Les détails sur les modalités de réservation sont disponibles sur le site d'Orléans Métropole ici