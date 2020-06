Déconfinement : les piscines de l'Hérault rouvrent les unes après les autres

La piscine olympique Antigone à Montpellier. On y réserve des créneaux d'une heure et demie.

Devant la piscine olympique Antigone à Montpellier, Damien, jeune homme athlétique, a les yeux rivés sur son téléphone portable. "Apparemment il faut réserver un créneau précis". Il va devoir rebrousser chemin, on ne peut pas comme lui arriver à l'improviste. La réservation se fait sur internet, deux euros pour une heure et demie maximum, déshabillage et rhabillage compris, et pas plus de deux fois par semaine.

Heureux de pouvoir piquer une tête à nouveau

On vient là pour nager et ça fait du bien si l'on en croit Christophe qui a enchaîné quelques longueurs. "Super! Il y a quand même pas mal de créneaux disponibles, on est 2-3 par ligne. Moi, j’adore l'eau donc je suis dans mon élément quand je nage. Et je rattrape le temps perdu". Mathieu lui aussi avait hâte de pouvoir piquer une tête à nouveau, "pas nager pendant deux mois, ça m'a vraiment manqué". Il s'est un peu consolé en allant nager au lac du Crès ou à la mer, mais ce n'est pas le plus pratique pour lui qui habite en ville.

Réservation obligatoire

Dans la métropole de Montpellier, les neuf autres piscines sont désormais rouvertes au public. C'est encadré par des règles très strictes : port du masque obligatoire jusqu'aux vestiaires, sens de circulation à respecter, douche savonnée obligatoire avant de se jeter à l'eau.

Pour les 2 piscines communautaires à Béziers et Servian, il faut là aussi réserver sur internet. C'est quatre euros pour deux heures, les cabines individuelles sont désinfectées régulièrement. La capacité d'accueil est divisée par quatre.

Dans l'agglomération de Sète, le centre nautique Raoul Fonquerne est ouvert depuis le début du mois de juin mais le pole ludique est en revanche fermé. L'accueil est limité à 60 baigneurs pour le bassin extérieur et 60 pour l'intérieur. Port du masque obligatoire en arrivant et en partant. La piscine de Frontignan ne rouvre que mardi 30 juin.

À chaque fois, des mesures barrières

Enfin, dans l'agglomération du Pays de l'Or, la réservation se fait par téléphone. À l'espace Grand Bleu de la Grande-Motte, à partir de samedi 27 juin, il sera possible d'y passer une demie-journée. Les jacuzzis et l'aire de jeux pour enfants à l'extérieur sont fermés. À Palavas-les-Flots, et à Lansargues, à partir de lundi 29, on pourra réserver pour des créneaux de deux heures. Quant à la piscine de Mauguio, elle reste fermée jusqu'à la fin de l'année pour cause de travaux.