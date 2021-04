Déconfinement : les professionnels du tourisme en Côte-d'Or se préparent

Après des semaines d'annulations et de téléphone qui reste muet, les professionnels du tourisme en Côte-d'Or reprennent progressivement du service. Le calendrier du déconfinement détaillé par Emmanuel Macron dans la presse régionale leur redonne le sourire, même s'il va falloir s'attendre à une reprise en plusieurs étapes.

Besoin de grands espaces

La première étape, c'est dès ce lundi avec la fin du périmètre des 10 km et des attestations. Depuis déjà quelques jours, les appels pour des réservations de gîtes affluent puisque la rumeur était persistante. Simon Debord, le directeur des gîtes de France en Bourgogne estiment que les clients réservent à nouveau depuis deux semaines : "on a dix fois plus de réservations que l'an dernier à la même période, les gens recommencent à se projeter, ils ont besoin de prendre l'air, de s'aérer" et privilégient donc les grandes maisons avec des grands jardins dans des zones comme le Morvan, l'Auxois ou le vignoble Côte-d'Orien.

Cette reprise des réservations est une bonne nouvelle pour les propriétaires de gîtes puisqu'au mois d'avril ils ont enregistré une baisse de 20 % du volume d'affaires.

A l'office de tourisme de Beaune et du pays Beaunois, on enregistre à nouveau "entre 10 à 20 appels par jour pour organiser des séjours dans le secteur", détaille Séverine Ponzet. Des touristes qui ont envie "de sécurité et de liberté" et qui se tournent donc vers le tourisme vert. Séverine Ponzet leur conseille notamment l'application mobile "balades en bourgogne" qui propose des itinéraires pédestres dans la région.

Réouverture des lieux culturels à partir du 19 mai

Les hospices de Beaune, les musées ou les châteaux eux pourront rouvrir à partir du 19 mai. Ce qui devrait booster encore un peu plus la demande pour des séjours en Côte-d'Or. Les protocoles sanitaires doivent encore être mis en place, mais dans les gîtes par exemple, les règles sont maintenant les mêmes depuis un an et sont "scrupuleusement respectées par les propriétaires" affirme Simon Debord : aération des logements entre deux réservations, nettoyage et désinfection renforcés ou encore des contacts physiques très limités entre les clients et les propriétaires.