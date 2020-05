Déconfinement: les randonneurs de nouveau à l'assaut des sentiers

Ils attendait ça depuis deux mois. "Presque des fourmis dans les jambes" pour Nicolas, un passionné de randonnée et de marche qui habite près du petit village d'Oô, et qui confinement oblige, rongeait son frein comme beaucoup d'autres. "J'ai eu le temps de m'équiper, nouvelle tente, nouveau sac à dos pour faire du bivouac... Les petits bonheurs simples quoi".

Quelques toulousains

Depuis l'annonce du déconfinement, il est désormais possible de se déplacer à moins de 100 kilomètres de son domicile et même partout dans son département. L'occasion pour quelques toulousains comme Philippe et Françoise, eux-aussi accros à la randonnée de renouer avec leur passion. "Qu'il pleuve ou non, on attendait ça depuis trop longtemps" avoue Philippe. "On va maintenant en profiter pour rester quelques jours et faire pas mal de sentiers".

Philippe et Françoise à bord de leur camping-car. © Radio France - Marius Delaunay

C'est que les randonneurs commencent timidement mais sûrement à revenir en nombre au lac d'Oô avec le premier week-end de déconfinement. Hugo, 20 ans, en a par exemple profité pour emmener son frère monter jusqu'au lac. "Des petits plaisirs" pour ces deux jeunes qui habitent dans le Luchonnais.

Ça revient doucement" - Olivier, le gérant du Mailh d'Astau au pied du lac d'Oô

"Il y a encore peu de randonneurs" selon Olivier, le gérant du seul commerce ouvert depuis le début du déconfinement, mais il s'attend bien à voir revenir les randonneurs en force une fois que le beau temps sera là. "On compte évidemment sur les toulousains qui peuvent maintenant se déplacer partout dans le département pour se déconfiner chez nous et prendre un bon bol d'air". Et pour enfin lancer sa saison, lui qui fête cette année le vingtième anniversaire de son commerce.

L'office de tourisme débordé

A l'office de tourisme Pyrénées 31 en tout cas, on n'a pas le temps de s'ennuyer en ce moment. "On est même débordés par les demandes" assure Anthony Gonzalez, le chargé de communication de l'office, qui couvre tout le Luchonnais jusqu'à la vallée de Saint-Béat et Saint-Bertrand-de-Comminges.

à lire aussi Coronavirus : les Français pourront partir en vacances en France cet été, assure le Premier ministre

Depuis les dernières annonces du premier ministre Edouard Philippe, les agents de l'office de tourisme reçoivent près d'une trentaine d'appels par jour. La plupart du temps pour des activités de plein air, notamment la randonnée, sans compter les très nombreux messages reçus sur la page Facebook de Pyrénées 31.

à lire aussi Dans les Pyrénées, le manque de neige comme allié du déconfinement

Les professionnels du tourisme comme les commerçants espèrent maintenant que la saison va enfin pouvoir démarrer, en attendant les prochaines annonces gouvernementales. Le retour du beau temps devrait évidemment aussi être un allié de circonstance pour les réservations en montagne cet été.