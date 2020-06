Déconfinement : les Rouennais réinvestissent les terrasses des bars et des restaurants ce week-end

Cela fait bientôt trois mois que les bars et les restaurants n'avaient pas connu un samedi comme celui-ci. Il s'agit en effet du premier week-end depuis leur réouverture mardi 2 juin. Pour l'occasion de nombreux Rouennais se sont retrouvés en terrasse le temps d'une soirée alors que la météo n'était pas au beau fixe.

Un sentiment de liberté

Kim est en terrasse sur la place du Vieux-Marché avec des amis. Le soleil n'est pas au rendez-vous en ce soir de juin, le vent lui est bien présent, ce qui n'a pas refroidi cette Rouennaise. "Cela nous manquait énormément, surtout de voir du monde autour de soi. Il y avait un sentiment de sollicitude et on se sentait enfermé dans des appartements, là on se sent revivre ! On renoue avec notre quotidien d'avant", dit-elle avant de trinquer.

Dans un bar un peu plus loin sur la place, Florian partage le même sentiment : "Nous avions besoin de souffler, surtout que nous sommes à la fin de nos études. Nous allons finir nos verres et aller dans un autre bar !".

Retour en terrasse pour Lucie et ses deux amis © Radio France - Rudy Pupin

Revoir tout ce monde est également une bouffée d'oxygène pour les professionnels du secteur. "C'est comme un samedi ordinaire. Cela fait du bien de revoir du monde. Nous sommes 30 salariés, il faut que la machine économique reprenne", explique Hubert, manager au JM'S café depuis 2003. Lucie, une habituée, en a bien conscience : "nous venons tout le temps dans ce bar, nous connaissons les serveurs. Si nous sommes là, c'est aussi pour leur faire plaisir et les aider !".