Déconfinement : les salles d'Escape Game s'adaptent pour nous divertir de nouveau

Les férus d'énigmes, d'enquêtes et d'ambiances mystérieuses vont être ravis : les Escape Games, soit les jeux d'évasion grandeur nature, peuvent rouvrir en Côte-d'Or en cette première semaine du mois de juin 2020. Alors, comment les salles organisent-elles cette reprise tant attendue ?

Elles pensaient devoir attendre le mois de juillet, finalement selon le décret du gouvernement publié le 31 mai, les salles de jeux en intérieur sont autorisées à rouvrir dans les zones vertes dès début juin, si elles respectent les mesures sanitaires! C'est notamment le cas des "Escape Games", ces structures où l'on se retrouve pour jouer, l'idée étant de résoudre des énigmes et d'aller au bout d'une histoire en un temps imparti. La plupart des sociétés de Côte-d'Or se préparent à rouvrir dans les prochains jours.

La reprise tant attendue pour les salles

Exemple avec l'Arcanium Escape Game Dijon, structure qui embauche quatre salariés. Ces trois mois de fermeture ont été durs et longs pour son créateur et gérant, Thibault. Leur trésorerie leur a permis de tenir, ainsi que les aides dont ils ont bénéficiées : ils ont touché 1.500 euros pour fermeture administrative de la société, et les salariés ont été mis au chômage partiel.

"C'est un univers immersif avec de vrais décors dignes du cinéma" - Thibault, gérant de l'Arcanium

Même s'il ne s'attend pas à une reprise fulgurante, Thibault a hâte. Mais va-t-on avoir envie de nous enfermer à nouveau dans une salle pour jouer après deux mois de confinement? Selon le jeune-homme, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, "tout simplement parce qu'un Escape Game ce n'est pas une pièce neutre peinte en blanc, c'est un univers immersif avec de vrais décors dignes du cinéma. L'évasion, vous allez l'avoir en venant chez nous. C'est une belle occasion d'oublier le quotidien! Je comprends que certains veuillent du soleil, mais d'autres veulent aussi s'évader par l'esprit et c'est ce que permettent les décors des Escape Games."

Un Escape Game pendant le déconfinement, ça va ressembler à quoi ?

Bien-sûr, des mesures sanitaires sont là aussi mises en place. Il faudra se laver les mains avant d'entrer, mais ne vous inquiétez pas votre salle de jeu sera presque la même qu'avant. Vous pourrez toujours vous y réunir à trois ou cinq joueurs, par exemple, en fonction de la capacité de salle. Comme il est difficile de garder un mètre de distance entre chacun, le port du masque sera obligatoire durant toute la partie.

La petite difficulté en plus, c'est que ces salles rassemblent de nombreux objets pour le décor, pour nous mettre dans l'ambiance. Il y aura donc un peu de trie : seuls ceux qui sont vraiment utiles au jeu resteront, et seront désinfectés entre chaque tour. Ce qui est consommable aussi, comme les bonbons et les verres d'eau, sera retiré.

Tout ce protocole oblige les animateurs à espacer chaque partie d'une demi heure afin de tout nettoyer, eux-mêmes seront masqués. Quelques petites adaptations donc... Mais les énigmes eux, seront toujours aussi difficiles à résoudre!