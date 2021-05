Déconfinement : les vide-greniers à nouveau autorisés dans le Bas-Rhin à partir du 19 mai

La préfecture du Bas-Rhin annonce ce mardi plusieurs assouplissements dans le département à compter du 19 mai. Les vide-greniers, brocantes et marchés aux puces sont à nouveau autorisés.

Ils étaient interdits depuis plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire : les vide-greniers, marchés aux puces et autres brocantes pourront à nouveau être organisés dans le Bas-Rhin à compter du 19 mai, c'est ce qu'annonce la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué de presse ce mardi.

Le port du masque reste obligatoire

Cette réouverture devra se faire en respectant un strict protocole sanitaire et une jauge définie par les autorités. En revanche, la préfecture maintient l'obligation du port du masque pour les piétons de plus de 11 ans sur certaines parties parties du territoire. Elle maintient également l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool sur la voie publique dans certaines communes du département, comme le prévoit les arrêtés préfectoraux du 29 avril 2021.