Déconfinement : Nancy et Epinal rouvrent progressivement les piscines

Il sera bientôt possible de barboter dans l'eau. Après plus de deux mois de fermeture, les piscines sont autorisées à rouvrir à partir du 2 juin, dans le respect de conditions sanitaires strictes. À Nancy et Epinal, les bassins vont rouvrir progressivement.

Les piscines de l'agglomération d'Epinal seront accessibles à partir du 4 juin, à l'exception du bassin olympique, qui rouvrira le 15 juin.

Gel hydroalcoolique obligatoire, pas plus de 2 heures de baignade

La métropole du Grand Nancy a décidé de son côté de rouvrir au public trois piscines de l’Aqua Pôle à partir du 8 juin : les bassins Michel Bertrand de Vandoeuvre-lès-Nancy, et les piscines de Gentilly et du Lido.

Dans ces trois établissements, les baigneurs ne pourront pas rester plus de 2 heures. Le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique sera obligatoire. Les toboggans, les espaces détentes et les jets massants seront fermés, ainsi que les espaces extérieurs et les pataugeoires. Un sens de circulation empêchera aux nageurs de se doucher après la baignade.

Un nombre limité de baigneurs

Pour assurer le respect de la distanciation sociale, le nombre de baigneurs sera limité dans les trois premières piscines de la métropole choisies pour rouvrir :