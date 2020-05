Déconfinement : où se promener à moins de 100km de chez soi dans la Loire et en Haute-Loire ?

Un cercle de 100km de rayon autour de chez soi, à vol d'oiseau ! C'est la zone que nous sommes autorisés à parcourir sans attestation même en changeant de département à partir du lundi 11 mai avec le début du déconfinement.

La Loire et la Haute-Loire regorgent de sites naturels où se mettre au vert sans être les uns sur les autres, ainsi que de patrimoine ! France Bleu Saint-Etienne Loire répertorie ici quelques idées de sorties au grand air.

Lorsqu'on habite Saint-Etienne

Les secteurs accessibles à 100km à vol d'oiseau de Saint-Etienne. - Mapdevelopers

Comme nous pouvons quitter notre département, le fait de compter 100km à vol d'oiseau permet de voir un petit peu plus loin que si la distance était affichée au compteur de la voiture. On peut ainsi pousser jusque dans les montagnes du Vercors ou dans le nord du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche.

Si le restaurant de la Jasserie reste fermé pour le moment, rien n'empêche de monter profiter de la vue. © Radio France - YR

Plus près de Saint-Etienne, le Parc naturel régional du Pilat promet de jolies vues sur les Alpes avec les beaux jours. Mais si la Jasserie et le sentier des Crêts font partie des secteurs les plus prisés, de nombreux chemins de randonnée sillonnent le parc et permettent d'éviter les rassemblements.

"Il y a énormément d'itinéraires plus méconnus" explique Isablle Arbuz, directrice de l'office de tourisme du Pilat. "On peut parler notamment du sentier de la vallée du Dorlay, Doizieux et La Terrasse sur Dorlay qui permettent de découvrir le patrimoine industriel du Pilat. On peut aussi partir à la découverte des vignobles en partant d'Ampuis ou le Haut-Pilat au départ de Marlhes. Il y a vraiment de la place pour chacun !"

Jusqu'ici, les sentiers étaient également fermés à l'entretien. Dès le lundi 11 mai, les équipes du parc vont pouvoir s'en occuper de nouveau. Les 116 itinéraires de randonnée sont répertoriés sur le site pilat-rando.fr

A l'ouest, les Monts du Forez promettent aussi de belles balades avec des vues parfois spectaculaires comme devant la cascade de Chorsin à Sauvain, à la limite avec le Puy-de-Dôme.

Lorsqu'on habite Roanne

Les secteurs accessibles à 100km à vol d'oiseau de Roanne - Mapdevelopers

Pour les habitants du nord de la Loire, l'autorisation de déplacement permet de mettre un pied dans la verdure du sud du Morvan en Bourgogne, mais attention : ces départements restent pour l'instant en rouge sur la carte du déconfinement.

En restant dans le vert, l'ensemble du Parc naturel régional du Pilat est accessible aux habitants du Roannais ainsi que le nord du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Si vous voulez re-muscler vos mollets après le confinement, vous pouvez même vous lancer dans l'ascension du Puy-de-Dôme !

Et puis plus près de Roanne, on peut changer d'air en allant admirer le château de la Roche à Saint-Priest-la-Roche, flâner entre les vieilles pierres de Saint-Haon-le-Châtel ou encore profiter de belles vues sur la Loire près de Villerest.

La Loire au niveau de Villerest dans le Roannais. © Radio France - YR

Lorsqu'on habite Le Puy-en-Velay

Les secteurs accessibles à 100km à vol d'oiseau du Puy-en-Velay. - Mapdevelopers

Vivre en Haute-Loire laisse l'embarras du choix en matière de Parcs naturels régionaux à visiter : tous le Pilat vous est accessible, le Parc naturel régional des Monts d'Ardèches ainsi que la célèbre arche du Pont-D'arc, vous pouvez parcourir l'Aubrac et une bonne partie du nord des Cévennes.

Mais le département cache d'autres perles. Vous pouvez vous frotter à l'ascension du Mont Mézenc à la limite entre la Haute-Loire et l'Ardèche si les jambes vous démangent.

Le Mézenc en toile de fond, à la limite entre la Haute-Loire et l'Ardèche. © Radio France - YR

Si vous avez envie de dépaysement, filez en direction des ravins de Corboeuf à Rosières. 13 hectares de pentes argileuses abruptes, dignes d'un petit Colorado. Très discrets, ces ravins sont au coeur d'un programme de mise en valeur de la mairie.

Au coucher du soleil, les ravins de Corbeuf changent de couleur de seconde en seconde. © Radio France - Noémie Philippot

Beaucoup d'espaces naturels donc, mais aussi du patrimoine ! Près du Puy-en-Velay, le Rocher Saint-Michel d'Aiguilhe rouvre ses portes à partir du lundi 11 mai, avec des conditions de visites permettant le respect des règles de sécurité sanitaire.

"C'est un site à la fois naturel et un site avec une construction. On peut facilement gérer les visiteurs sur les différents espaces et bien entendu ne pas aller au-delà de 10" explique Sébastien Falcon, responsable d'exploitation de la SEM Cap Tourisme 43, qui gère le site. "Les visiteurs entreront sur le site au compte-gouttes. Le gel sera omniprésent sur le parcours de visite." Pour l'instant, le Rocher Saint-Michel sera ouvert entre 14H et 17H en semaine et de 10H30 jusqu'à 17H30 le week-end.

Des sites internet pour voir le cercle de 100km autour de chez soi

Plusieurs sites internet existent pour visualiser un cercle de 100km autour de son domicile.

France Bleu Saint-Etienne Loire a utilisé Mapdevelopers (en anglais). Il suffit d'entrer le nom de votre commune et d'indiquer "100" dans la case Radius en choisissant bien KM pour l'unité.

Vous pouvez aussi utiliser Calcmaps. Cette fois, vous cliquez sur votre adresse sur la carte et vous agrandissez le cercle jusqu'à obtenir un rayon de 100km.