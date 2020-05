Déconfinement : ouverture à la Grande-Motte de la seule plage "bronzette" en France

C'est la seule plage de France où vous aurez le droit le poser votre serviette, d'aller vous baigner et de revenir faire bronzette pendant toute une demie-journée. La plage du Couchant (accès 24) ouvre ce jeudi matin à la Grande-Motte, le paradis sur terre pour certains et Stéfan Rossignol, le maire, peut en témoigner : c'est complet jusqu'à vendredi. Sur le site internet de l'Office de tourisme, les mordus du farniente ont réservé toutes les places en moins de deux heures. C'est gratuit.

Franchement quand on voit le littoral qu'on a avec la place qu'il y a... On n'arrête pas de nous dire d'être responsables, alors qu'on nous laisse nous installer en prenant les distances (Isabelle)

Il y a 250 places au total dans des espaces délimités avec des piquets en bois et des cordelettes. Il faut respecter un sens de circulation. Des hôtesses et des agents de sécurité sont là pour veiller au grain. Alain, curieux, scrute le site avec intérêt. "Je discutais tout à l'heure avec un monsieur qui s'est arrêté et il ma dit « on nous met dans des enclos comme des animaux » mais c'est stupide ! Les gens sont abrutis ! C'est pour sauver des vies, pour essayer de faire quelques chose qui ne contamine pas les autres". À deux pas, Isabelle prend le soleil sur un banc, perplexe : "Je trouve ça très particulier. J'habite pas très loin, je suis pas sûre que j'aurais envie de venir avec ces cordes-là, ça fait vraiment zone bronzette mais bon..."

Reportage à la veille de l'ouverture Copier

Interdiction de fumer, de pique-niquer et d'amener son chien

Ce long weekend de l'Ascension va avoir valeur de test grandeur nature selon le préfet de l'Hérault. C'est Jacques Witkowski qui a donné le feu vert et il est venu voir à quoi cela ressemble à la veille de l'ouverture. Si ça marche à la Grande-Motte, si les gens sont disciplinés, alors le dispositif pourra servir d'exemple à d'autres plages urbaines comme Palavas-les-Flots ou le Cap d'Agde. Et pourquoi pas ailleurs en France? C'est un sacré enjeu quand on pense à la saison touristique qui approche.

L'été arrive, les touristes aussi donc il faut trouver une solution pour protéger tous ces gens-là qui vont arriver, sinon on va se retrouver en confinement jusqu'en septembre et la saison sera foutue pour la Grande-Motte (Alain)

En revanche si c'est un échec, le préfet pourrait revenir sur l'autorisation qu'il a délivrée "mais je ne voudrais pas qu'on en arrive là" insiste-il. "Je ne veux même pas parler d'échec, ce serait au-delà de ça parce que, quand même, ça nous priverait de tout un espace dont on besoin pour respirer et la saison s'y prête. Et il faut préparer la saison touristique, en responsabilité. Il faut s’organiser".

La plage "bronzette" pourrait alors se transformer en plage dynamique, celle où on passe mais on ne s'arrête pas, sauf pour se baigner. C'est le cas aujourd'hui de toutes les plages ouvertes le long des 100 km du littoral héraultais. Et d'ailleurs à la Grande-Motte également, trois plages dynamiques à thèmes ouvrent également ce jeudi : famille (plage du Levant : accès 1 à 13 et plage du Couchant : accès 25 à 41), nature (plage du Grand Travers : accès 42 à 60) et sportive (plage du Couchant : accès 14 à 24).

Chaque espace doit être réservé pour une demie-journée sur internet pour 2, 4 ou 6 personnes. © Radio France - Salah Hamdaoui