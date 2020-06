Déconfinement : pas de festivals mais des concerts cet été à Sète

A Sète (Hérault) les nombreux festivals programmés cet été sont tous annulés en raison de la pandémie de Covid-19. Mais pour le maire François Commeinhes pas question de ne rien faire. Le Théâtre de la Mer est transformé en cinéma et des concerts seront organisés dans la ville.

Covid 19 oblige, il n'y aura pas de festivals organisés cet été à Sète (Hérault). Ils ont tous été annulés et l'amélioration de ces dernières semaines sur le front sanitaire n'y changera rien.

En revanche, il était inconcevable pour la municipalité de ne proposer aucune offre culturelle en juillet et août, il y aura donc du cinéma tous les jours au théâtre de la mer et des concerts dans la ville.

Des concerts tout l'été

Le maire donne 10 jours aux organisateurs d'une dizaine de festivals annulés pour réfléchir à sa proposition de concerts en plein air en différents points de la ville. L'idée, que chaque festival organise trois ou quatre soirées, chacun dans son style : par exemple du rap sur l'eau, du jazz dans le parc Simone Veil ou pourquoi pas du rock sur le parvis de la médiathèque.

On ne réunira pas 1500 personnes, mais les adeptes des festivals d'été pourront se retrouver dans une ambiance festive, François Commeinhes maire de Sète

La programmation sera arrêtée fin juin et les rendez vous programmés tout l"été. La ville promet d'assurer la logistique : scène, sonorisation, lumière.

Une toile sous les étoiles

Parallèlement, le Théâtre de la Mer est transformé en salle de cinéma à ciel ouvert du 1er juillet au 31 août, 7 jours sur 7.

On installera un écran géant sur la scène et on pourra réunir près de 500 cinéphiles chaque soir

Du dimanche au mercredi un film sera projeté à 22 h et le jeudi, le vendredi et le samedi, deux films à 22 h et minuit. Tout cela est organisé avec un exploitant de la ville, le tarif sera celui d'une place de cinéma. Des soirées seront réservés aux festivaliers avec la projection de films en rapport avec leur festival.

Enfin, la fête de la Saint Louis est maintenue fin août avec le traditionnel tournoi de joutes. En revanche, courant juillet il n'y aura pas de tournois du championnat de France de joutes mais des exhibitions le week-end dans le cadre Royal à Sète. "Il n'y aura pas de gradins mais les terrasses des cafés et restaurants pourront s'étaler sur la voirie du cadre Royal qui sera piétonnier" conclut François Commeinhes le maire de la ville.