Déconfinement : port du masque obligatoire dans les musées départementaux de Vaucluse

Les quatre musées départementaux de Vaucluse se déconfinent, eux aussi. Ils rouvrent leurs portes au public dès ce lundi 15 juin. Il s'agit du Musée d’Histoire Jean Garcin 39-45 L’Appel de la liberté et du Musée-bibliothèque François Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse, du Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie à Valréas et du Musée de la Vannerie à Cadenet.

Les visites seront soumises à de nouvelles règles, dans le respect des mesures barrières. Les visiteurs devront porter un masque à l’intérieur du musée. Il n'y aura pas plus de 10 personnes à l'intérieur en même temps au Musée d’Histoire et au Musée du Cartonnage, cinq personnes au Musée de la Vannerie et au Musée-bibliothèque François Pétrarque. Les groupes de plus de 10 personnes ne seront de toute façon pas admis.

Un sens très strict de visite et de fermeture, si besoin, de certains espaces a été mis en place. Les visites se feront toutes les 10 minutes après la mise à disposition de gel hydroalcoolique, ainsi qu'une désinfection quotidienne des locaux.