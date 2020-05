Déconfinement : que faire ce week-end en Basse-Bretagne ?

Comment profiter du pont de l'Ascension à la pointe bretonne ? Si la plupart des musées et lieux touristiques restent fermés, il existe de nombreuses idées de sortie pour s'aérer le corps et l'esprit. Notre sélection.

La Vallée des Saints

"L'île de Pâques bretonne" est restée ouverte pendant le confinement, mais c'est bien ce jeudi que le site de Carnoët (Côtes d'Armor) reprend officiellement du service avec le retour de l'accueil et de la boutique (de 11h à 18h30).

Le statuaire de Carnoët abrite actuellement 133 sculptures de granit. © Maxppp - Claude Prigent

Un musée d'art à Huelgoat

C'est l'un des tous premiers lieux culturels breton à rouvrir au public : l'Ecole des Filles de Huelgoat lance sa saison jeudi 21 mai. Avec une exposition intitulée "Bretagnes, l'art en commun". Cette ancienne école communale transformée en petit musée d'art contemporain en 2009 accueille 10.000 visiteurs chaque été (entre fin mai et septembre). Le site est ouvert de 14h à 19h, masque obligatoire.

L'Ecole des Filles de Huelgoat accueille ses premiers visiteurs de la saison ce jeudi. - Paul et Henriette

Autre idée à partir de vendredi 22 mai : le Musée des beaux-arts de Quimper. L'institution rouvre ses portes, avec "des mesures sanitaires strictes" : pas plus de 50 visiteurs en même temps, fermeture de la boutique et de l'auditorium, port du masque recommandé. Seules la salle de peinture d'inspiration bretonne et l'exposition temporaire "Raoul Dufy : les Années folles" seront accessibles.

Les parcs et jardins

Dans le Finistère, si les domaines départementaux comme Trévarez ou l'Abbaye de Daoulas restent entièrement fermés, on peut visiter librement les parcs du Château de Kerjean, du manoir de Kernault, et de l'Abbaye du Relec.

Les îles : Groix ou Batz

L'accès aux îles du Ponant est autorisé, dans la limite de la règle des 100 kilomètres du domicile, mais en pratique les dessertes sont si restreintes qu'elles rendent impossible une excursion d'une journée à Ouessant, Molène ou Sein. L'île de Groix est bien mieux desservie avec sept allers-retours dans la journée depuis Lorient, deux depuis Port-Louis.

En Finistère Nord, l'île de Batz est particulièrement facile d'accès avec huit rotations quotidiennes au départ de Roscoff dès 8h30 (mais sept rotations ce jeudi et le dimanche, premier départ à 10h). Le dernier bateau quitte Batz à 18h.

La côte de Granit Rose

Le sentier des douaniers (GR34) est accessible aux promeneurs et aux randonneurs, alors pourquoi ne pas en profiter pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de la Côte de Granit Rose ? Certes, le majestueux phare de Ploumanac'h est fermé, comme la Maison du Littoral qui ne rouvrira que le 2 juin, mais la balade côtière dans le secteur est particulièrement agréable par ces journées ensoleillées. Les arméries maritimes en pleine floraison mettront de la couleur sur vos photos. Et si vous avez de la chance, vous pourrez même admirer quelques spécimens d'orchis pyramidal, une espèce d'orchidée dont les fleurs roses sont actuellement écloses. Enfin, les plages de Saint-Guirec et de la Bastille sont autorisées.

Le phare de Men Ruz en Ploumanac'h, Perros-Guirrec (22). © AFP - René Mattes

Les plages accessibles dans le Finistère

Le site de Finistère 360° met à jour quotidiennement une carte des plages ouvertes dans le département, avec pour chacune les activités autorisées et les modalités de circulation.

Le département propose aussi une carte des ports de plaisance accessibles à la navigation.