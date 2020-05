Déconfinement : que peut-on faire ou ne pas faire dans les parcs en Berry ?

Depuis le 11 mai, on peut se promener dans les parcs, puisque l’Indre et le Cher sont en zone verte. Se balader, s'allonger dans l'herbe, faire un pique-nique... Qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas ?

Vous avez peut-être prévu de profiter du pont de l’Ascension et du soleil pour aller vous balader. Depuis le 11 mai, on peut se promener dans les parcs, puisque l’Indre et le Cher sont en zone verte. On fait le point sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas.

On peut désormais se promener dans les parcs, en veillant à ce qu’il y ait au moins un mètre de distance quand vous croisez quelqu’un. Si vous venez entre amis ou en famille, comptez cinq mètres au minimum avec un autre groupe. Après presque deux mois de confinement, vous avez peut-être envie d’un pique-nique avec vos proches. C'est possible, mais il ne faut pas être plus de 10 personnes.

Une règle d'or : respecter au moins un mètre de distance avec les autres

S’allonger dans l’herbe, lire un livre au soleil, c'est autorisé à condition si les mesures de distanciation sociale sont respectées. On peut aussi faire du sport, mais pas en groupe. Par contre, l’accès aux jeux pour enfants est, lui, toujours interdit.

Du côté des plages, les règles changent un peu. Au bord du lac d'Éguzon par exemple, on ne peut pas poser sa serviette pour bronzer. En revanche, on peut pêcher ou faire du bateau.

La préfecture de l’Indre vient également d’autoriser l’accès à une vingtaine de lacs et d’étangs. Vous pouvez vous y balader. Mais pour la pêche et les activités nautiques et de plaisance, c’est au cas par cas. Elles peuvent être autorisées, à titre dérogatoire, après une demande de la mairie. Les arrêtés sont publiés sur le site de la préfecture.