Déconfinement : quelles sont les sorties possibles dès le 19 mai en Franche-Comté ?

Les terrasses des restaurants et bars rouvrent le 19 mai. De nombreux autres lieux jusqu'ici fermés vont aussi à nouveau accueillir des visiteurs. Quelles sont les sorties possibles ? Musées, cinés, attractions, on fait le point sur les ouvertures en Franche-Comté.

Deuxième étape du déconfinement le 19 mai prochain. En plus des terrasses, certains cinémas, casinos, parcs d'attractions, zoos, musées vont rouvrir après plusieurs semaines de fermeture. Une autorisation à condition de respecter des jauges : pas plus de 800 personnes en intérieur et 1.000 en plein air.

Quelles sorties en Franche -Comté ? On fait le point par catégorie :

Attractions en plein air

Le zoo de la Citadelle de Besançon. Réouverture mercredi 19 dès 9 heures et jusqu'à 18 heures.

et jusqu'à 18 heures. La chapelle de Le Corbusier à Ronchamp. La chapelle Notre Dame du Haut rouvre après plus de 6 mois de fermeture.

Musées et châteaux

Cinémas

Les cinémas de Besançon le Mégarama Beaux-Arts et le Plazza Victor Hugo.

Le cinéma Majestic à Vesoul.

Le Mégarama d'Ecole-Valentin.

Le 19 mai France Bleu Besançon sera à vos côtés en direct des terrasses de 6h à 20h.