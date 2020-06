Déconfinement : réouverture ce mercredi des musées de la métropole clermontoise

Nombre de visiteurs limité, horaires adaptés et port du masque, un protocole sanitaire strict a été mis en place pour permettre la réouverture au public des musées de Clermont Auvergne Métropole.

Les musées de Clermont Auvergne Métropole préparent depuis plusieurs semaines leur réouverture au public avec la mise en oeuvre du protocole sanitaire pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Dès ce mercredi 10 juin, le public pourra de nouveau franchir les portes d’un musée, sous certaines conditions sanitaires, et retrouver le plaisir de flâner et s’évader devant une peinture, un objet historique ou un élément naturel.

Un nouveau souffle que l’on pourra recouvrer au musée d’art Roger-Quilliot, au musée Bargoin, au muséum Henri-Lecoq et au musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation. Les musées proposent au public une offre de visite adaptée, permettant d’assurer la sécurité des publics et des équipes :

Limitation du nombre de visiteurs

Port du masque obligatoire dès 11 ans

Parcours respectant la distanciation physique

Horaires adaptés

De nouveaux horaires d’ouverture

La réouverture s’applique aux musées pouvant mettre en oeuvre le protocole sanitaire, cependant avec des horaires adaptés :