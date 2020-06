Déconfinement - Réouverture de la piscine de Meslay-du-Maine et de l'Aquabulle à Laval

Après plusieurs semaines de fermeture en raison de crise de Covid-19 et du confinement, les centres aquatiques de Meslay-du-Maine et de Laval sont de nouveau accessibles au public. De strictes mesures de sécurité sanitaire ont été mises en place.

Après presque 3 mois de fermeture, l'espace aquatique l'AzuréO à Meslay-du-Maine rouvre ses portes ce mardi 16 juin. L'équipe a mis en place des aménagements pour le respect des gestes barrières. Le temps de baignade sera par exemple limité à 1h30 par personne. Un référent Covid-19 a été désigné, chargé de veiller à la bonne application des mesures sanitaires.

Une bonne nouvelle également pour les nageuses et nageurs de l'agglomération lavalloise : l'Aquabulle a rouvert ce lundi 15 juin. Seul l'espace Balnéo reste, lui, encore fermé. Pour garantir les mesures sanitaires, vous pourrez rester 1h45 maximum, et il faudra réserver votre créneau horaire. Le port du masque est obligatoire à l'entrée et jusqu'aux casiers. Tous les jeux collectifs et sports de contact, comme le water-polo ou les jeux de ballons, ne sont pas autorisés.