Déconfinement : réouverture des abords du parc thermal à Vittel

Courir, marcher sur le chemin qui ceinture le parc thermal de Vittel est de nouveau possible ce jeudi 21 mai. Le maire a obtenu une dérogation de la préfecture des Vosges. "Vous savez, les Vittellois sont très attachés à leur parc, c'est le berceau de Vittel. C'était une attente et c'est essayer de se remettre dans la normalité même si on est d'accord que ce ne sera plus comme avant", explique Franck Perry.

Traduction concrète de cette dérogation : le cœur du parc reste fermé, de même que la roseraie et le boulodrome. Est autorisé l'accès au chemin de contournement, au golf, aux bois attenants, à l'hippodrome et au centre équestre. Ce qui représente une bouffée d'oxygène sur 630 ha. Pas question de s'asseoir sur les bancs, de pique-niquer. Ce sont bien les activités non statiques qui sont permises.

Il y a des contraintes, c'est évident. Par contre, il y a quand même un mieux par rapport à avant - Franck Perry, maire de Vittel

Franck Perry qui se dit favorable de manière générale à la réouverture des parcs et jardins dans le Grand Est alors qu'ils sont censés rester clos au moins jusqu'au 2 juin, la région étant située en zone rouge. "Je suis du même avis que le président Rottner [Jean Rottner, président du Conseil régional du Grand Est, NDLR]. Il arrivera quand même un moment où il faudra se poser la question de rouvrir ces parcs."