Déconfinement : réouverture partielle des plages dans le Gard seulement à partir du 21 mai

Le préfet du Gard autorise à compter du jeudi 21 mai 2020 et à titre dérogatoire l'accès aux plages du Grau-du-Roi ainsi que les activités nautiques et de plaisance. À cause de l'épidémie de coronavirus, il va donc falloir patienter encore un peu, car nombreux sont ceux dans le Gard qui espéraient une réouverture dès ce week-end, à commencer par le maire du Grad du Roi, Robert Crauste, invité ce vendredi sur France Bleu Gard Lozère.

Autorisation pour quatre plages

Sur quatre plages, restent interdites les activités statiques et la pratique des sports et jeux collectifs. En revanche, ces quatre plages sont accessibles à compter du jeudi 21 mai, à savoir :

de la rive droite (de l’accès n°2 à l’accès n°26 – linéaire de 2,5 km),

de la rive gauche (de l’accès n°33 à l’accès n°50 – linéaire de 1,3 km),

de Port Camargue Sud (de l’accès n°57 à l’accès n°74 – linéaire de 947 m),

de la pointe de l’Espiguette (de l’accès de la digue jusqu’au phare de l’Espiguette n°75à 77 – linéaire de 3,7 km).

Resteront interdites d’accès

la plage du Boucanet sur la rive droite (de l’accès n° 1 à l’accès n° 2 : linéaire de 882 m)

la plage rive gauche (de l’accès n° 27 à l’accès n°33 : linéaire de 462 m)

la plage de Port Camargue Nord (de l’accès n° 50 à l’accès n° 56 : linéaire de 482m)

la plage de l’Espiguette (du phare de l’Espiguette jusqu’aux accès n° 78 à 82 : linéaire de 2,1 km)

La pêche statique à la ligne est interdite sur l’ensemble des plages du Grau-du-Roi. Toute présence statique, assise ou allongée ainsi que toute vente à emporter et toute location de matelas et transat sont interdites sur les plages visées par le présent arrêté.

La pratique du pique-nique y est également prohibée. Sont également interdits sur ces mêmes plages les regroupements de plus de 10 personnes, toutes activités physiques collectives, toute pratique festive et la consommation d’alcool.

En cas de non-respect des consignes, l'amende s'élève à 135 euros, et c'est même plus en cas de récidive.

Le préfet rappelle que cette dérogation pourra être levée à tout moment en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans le département ou du non-respect par la population des mesures figurant au présent arrêté.