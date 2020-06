Déconfinement : Sam et ses dinosaures peuvent enfin reprendre la route et les spectacles

C'est le bout du tunnel pour Sam Hart "on a les autorisations pour accueillir du public" se réjouit le forain. Une reprise qui se fait sous conditions "pas de regroupements de plus de dix personnes devant chaque dinosaure" et fourniture de gel hydroalcoolique. Sam Hart était coincé à Bernay depuis le 15 mars, et enfin "on est heureux de pouvoir repartir et de gagner notre pain nous-mêmes" dit-il, car pendant son étape forcée et confinée dans l'Eure, il avait dû faire appel à la solidarité.

Une tournée dans l'Eure et en Seine-Maritime

L'exposition Dinosaures reprend ce week-end à Bernay de 14h00 à 19H00 et sera le week-end des 13 et 14 juin à Crosville-la-Vieille près du Neubourg, avant Bourg-Achard et Elbeuf. Le convoi sur la route sera impressionnant :

1,3 kilomètre de convoi et 230 tonnes de matériel roulant"

Autant dire que si vous circulez en voiture, vous n'avez pas intérêt à vous retrouver derrière "mieux vaut partir avant nous" rigole Sam Hart "parce que nous doubler sur les routes de l'Eure, c'est compliqué !" Pour limiter la gêne, Sam et les douze membres de sa famille prévoient de lever le camp vers 5H30 ou 6H00 le matin.