Déconfinement : se faire une toile c'est pas pour tout de suite !

Le samedi 14 mars à minuit ce sont les 2000 cinémas du pays qui ont fermé plaçant environ 15 000 salariés en chômage partiel. Dans le Vaucluse les 15 cinémas du département, de la structure associative au multiplexe, sans compter les deux associations de cinéma itinérant, sont sans activité depuis. Dans l'immédiat les propriétaires de ces salles vauclusiennes sont un peu dans le brouillard.

A Avignon au cinéma le Vox, entreprise familiale, Léonie Bizot se sent isolée : " Pour le moment nous n'avons pas de feuille de route et nous restons tous dans notre petit coin en attendant savoir quoi faire. Nous de plus on a le bar fermé et la location des deux salles pour le festival en Juillet est tombée à l'eau. "

Au cinéma d'art et d'essai Utopia, Patrick Guivarc'h s'interroge sur un confinement qui a donné la part belle aux plateformes en ligne de diffusion de film et sur l'avenir de la démarche d'aller au cinéma : " Les question qui vont se poser c'est est-ce que aller au cinéma c'est un acte convivial et chaleureux ? Si ça fonctionne sur la peur de l'autre c'est plus pareil. Oui il faudra dans les halls que les gens ne se croisent pas , respectent les distances, portent des masques, avec un fauteuil sur deux ou sur trois , que-sais-je ? Dans nos petits cinémas ça va être très difficile. C'est un concept qui vole en éclat !".

Pour Jean-Christophe Benbakir du cinéma Le Luberon à Pertuis l'incertitude est pesante : " On aura des contraintes pour la sécurité des spectateurs et de nos collaborateurs, mais indépendamment de cela il n'y aura pas pire chose pour nous de ré-ouvrir de manière prématurée sans que les spectateurs et évidemment les distributeurs et producteurs de films n'aient pas repris confiance dans le marché et dans la possibilité d'avoir du monde dans les salles de cinéma."

Retourner au cinéma même avec des contraintes sanitaires ce sera avant tout pour voir de nouveaux films

Notre plus grosse problématique c'est surtout qu'il y ait des films - René Kraus, membre du conseil de la Fédération Nationale des Cinémas Français

La préoccupation des propriétaires de salles qui au-delà des garanties sanitaires qu'il donneront en lien avec la Fédération Nationale des Cinémas français est bien que le retour des spectateurs sera conditionné par l'offre. Sur ce point René Kraus, membre du conseil de la Fédération et propriétaire du multiplexe Capitol Studio au Pontet est on ne peut plus clair : "Il faut des films porteurs pour que le public revienne. Beaucoup de films qui devaient sortir sont passés en Vidéo à la Demande ou ont été vendus à des plateforme de streaming , d'autres ont été repoussés à l'automne, et on espère que les distributeurs ne nous disent pas - on décale tous les films-. Et que l'on se retrouve tous avec quatre ou cinq films et des reprises.

C'est cela notre difficulté du moment : savoir la date et quel films nous allons prendre. Nous voudrions vraisemblablement reprendre début juillet ou mi-juillet . Je pense que le premier ministre et le ministre de la culture annonceront la date fin mai ou début juin. Il nous faudra ensuite un certain temps pour mettre en place les mesures sanitaires. La Fédération est en train de mettre en place tout un label avec les autorités. On sera organisé dans ce sens mais notre plus grosse problématique c'est surtout qu'il y ait des films !"

Une certitude sur les films qu'on ne verra qu'à la rentrée après l'été

Pour prendre son mal en patience voici quelques productions qui étaient très attendues mais qui ont été reportées avec la crise du coronavirus :