Déconfinement : sept coups de coeur à (re)découvrir en Alsace

La France entre le 2 juin dans une nouvelle phase de déconfinement, mais le gouvernement incite à la prudence pour ne pas relancer l'épidémie de coronavirus. C'est l'occasion de (re)découvrir nos régions. L'Alsace regorge de richesses et des atouts à faire valoir.

Le 2 juin, plus de limite des 100 km ; la perspective d'une véritable réouverture des frontières européennes courant juin ou cet été... Le carcan du confinement tombe, mais pas l'incitation à la prudence. "N'allez pas trop loin" a conseillé en substance le Premier ministre, en présentant le 28 mai, la phase 2 du déconfinement. C'est l'occasion d'explorer la France pour les weekends et les vacances d'été.

Les régions vantent leurs atouts. L'Alsace n'est pas en reste. Vous êtes haut ou bas-rhinois ? Redécouvrez votre région ! Vous ne connaissez pas l'Alsace ? C'est l'occasion. France Bleu Alsace vous propose un florilège non-exhaustif.

Sept thèmes à explorer du nord au sud de l'Alsace

Les châteaux : ruines romantiques ou intrigantes, forteresse imposante comme le Haut-Koenigsbourg, cités fortifiées... L'Alsace compte des dizaines de sites, dont certains sont rassemblés sur une Route des Châteaux et Cités fortifiées d’Alsace. Pour les marcheurs, la Route des châteaux forts traverse 26 étapes et 80 châteaux.

Les maisons colorées : c'est une des signatures de l'Alsace. Dans les grandes villes comme Strasbourg, Colmar et Mulhouse, comme dans les villages, les façades des quartiers historiques composent une palette parfois audacieuse. Denis Steinmetz, maître de conférences à l’Université de Strasbourg, a publié en 2004 un ouvrage de référence sur le sujet : La coloration des façades en Alsace : histoire, pratiques, méthode.

La Route des Vins d'Alsace : de Marlenheim (Bas-Rhin) à Thann (Haut-Rhin), elle permet de parcourir presque toute la région à travers son vignoble et (encore) ses villages. En Alsace, on compte aussi une Route de la carpe frite, une Route de la choucroute...

Les lieux de mémoire : marquée par les deux guerres mondiales -et par celle de 1870- l'Alsace conserve de nombreux vestiges de l'histoire. Que ce soit les champs de bataille de 14-18, particulièrement mis en valeur au Linge ou au Hartmannswillerkopf ; les vestiges de la Ligne Maginot ; le mémorial sur le site de l'ancien camp de concentration du Struthof et le Centre européen du résistant déporté ou encore le Mémorial d'Alsace-Moselle.

Les lacs et rivières : les lacs vosgiens sont un incontournable sur le sentier des randonneurs. Lac vert, Lac noir, Lac blanc, lac des truites... on voyage rien qu'à entendre leur nom. Pour se restaurer, une ferme-auberge n'est jamais loin. Les rivières en plaine permettent la pratique du canoë. On se promène aussi sur les quais de l'Ill à Strasbourg, de la Lauch à Colmar, sur les rives de la Bruche...

Les paysages magiques : côté montagne, les rochers de granit et de grès aux formes curieuses sont un autre but de promenade. Côté plaine, à pied ou sur l'eau, on peut se perdre dans le Ried mystérieux, entre l'Ill et le Rhin.

Les musées : ils rouvrent peu à peu depuis la fin du confinement et se sont adaptés aux nouvelles mesures sanitaires. La Cité de l'auto à Mulhouse a fait partie des premiers, mais on peut aussi aller admirer les trésors de verre et de cristal du musée Lalique de Wingen-sur-Moder ou parcourir les salles voûtées du Mausa Vauban où le meilleur du street art s'est glissé dans la Citadelle classée à l'Unesco. Ce n'est qu'un aperçu.

D'autres idées et exemples à retrouver sur le site d'Alsace Destination Tourisme.