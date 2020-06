Déconfinement : une séance de minuit au cinéma de Mamers pour fêter sa réouverture

Le cinéma Le Rex à Mamers (Sarthe) propose une séance de minuit ce dimanche 21 juin pour fêter sa réouverture. L'établissement a été fermé plus de trois mois à cause du coronavirus.

Cela fait plus de trois mois qu'aucun film n'a été projeté sur les deux écrans du cinéma de Mamers (Sarthe). Alors pour fêter la réouverture des salles au public le 22 juin, l'équipe du Rex n'a pas voulu perdre une seule minute et organise une séance de minuit ce dimanche.

C'est à 23h55 précisément que l'écran blanc reprendra vie. "On avait vraiment hâte de retrouver le public, on avait envie que cette réouverture soit un événement", s'enthousiasme Sylvain Sellos, le programmateur et projectionniste du Rex. "C'est quelque chose qu'on attend tous, tous ceux qui aiment le cinéma, aiment le cinéma sur grand écran."

Un film musical au programme

Pour cette soirée à la saveur si particulière, Sylvain Sellos a choisi de programmer "Amazing Grace", un documentaire qui présente les images inédites d'un concert mythique d'Aretha Franklin en 1972. "Ce 21 juin, la fête de la musique est un peu différente. C'est donc un moyen de faire une proposition au public avec un film musical", explique le programmateur du cinéma de Mamers.

"Nous avons déjà réservé nos billets" - Nicole, une cinéphile

Un public qui visiblement sera au rendez-vous. Malgré l'heure tardive de la projection, Nicole, une cinéphile et habituée du Rex, ne manquera pas cette occasion de se faire une toile avec son mari : "nous avons déjà réservé nos billets. On est content que ça reparte et que la vie normale reprenne son cours. On va pouvoir de nouveau revoir les fidèles du cinéma de Mamers et puis passer un très bon moment, car avec mon époux, nous sommes des fans du grand écran."

Cette séance de minuit aura lieu dans la grande salle, mais seule la moitié des 200 fauteuils pourra être occupée, afin de respecter les gestes barrière.

