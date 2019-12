Décorations de Noël : chez Xavier à Châlons-en-Champagne, c'est digne d'un film américain

Châlons-en-Champagne, France

Dès l'entrée de la maison, nous sommes accueillis par une collection de Père Noël bien rangés dans une vitrine : "Il doit y en avoir à peu près 200", précise Xavier, "Ils viennent de différents pays du monde, il y en a au moins un nouveau chaque année". Mais pour comprendre la passion de ce Châlonnais pour Noël, il faut aller dans la salle à manger face à la crèche provençale. "Quand j'étais petit, j'avais une nourrice qui avait une crèche et la nuit elle faisait bouger les personnages pour faire vivre le village. Je pense que ça vient de là". Aujourd'hui sa crèche fait pas moins de deux mètres carrés.

De l'entrée à la cour intérieure en passant par la montée d'escalier et le salon, la décoration se veut chaleureuse, millimétrée et harmonieuse : "On met du rouge, du vert, du blanc, de l'or,pour moi c'est ça Noël, même si il est hors de question de faire la même chose chaque année", explique Xavier. Le plus impressionnant c'est sans doute le sapin de 3,40m de haut qui trône dans le salon. "Pour l'anecdote, quand on l'a installé la première fois, j'ai mis des photos sur Facebook et il s'est retrouvé dans un concours ! Il a finit troisième plus beau sapin de France !".

Monumental également, le village du Père Noël, sur toute la longueur du mur du salon. Une collection commencée il y a 20 ans par Xavier : "Et maintenant, j'en installe même dans les jardineries. Ce n'est pas mon métier, mais ma passion a fait que la marque me rémunère pour mettre en scène des villages".

"Cette année je donne vie à des lutins de Noël"

Certainement en souvenir de sa nourrice qui donnait vie aux personnages du village provençal, Xavier s'amuse cette année avec des lutins de Noël, une tradition venue du Canada : "Il faut écrire au Père Noël pour lui demander de nous envoyer des lutins en pension. mais ce sont des farceurs, qui dorment la journée et font des bêtises la nuit". Mais attention ces lutins ont une mission : celle d'observer les enfants pour s'assurer qu'ils sont bien sages et méritent leurs cadeaux.

Xavier donne vie à deux lutins de Noël - Xavier Leuliet