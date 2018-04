La semaine dernière, les Beaux-arts de Nantes ont ouvert une artothèque sur internet, artdelivery.fr. Il est possible d'y louer une oeuvre pour 60 euros les trois mois. Le même concept existe à Saint-Herblain, mais gratuit, et à la médiathèque.

Nantes, France

L'artothèque des Beaux-arts de Nantes loue désormais ses œuvres d'art sur internet. "Sur le site internet nous avons référencé toutes les œuvres à disposition, et il suffit de cliquer sur celle qui nous plaît, de la réserver et de payer pour la louer" explique Rozenn Le Merrer, directrice des Beaux-arts de Nantes. Une fois le tableau réservé, une personne des beaux arts vient l'accrocher chez vous, puis la décrocher. Il faut compter 60 euros pour une location de trois mois, la seule proposée par le site pour l'instant.

60 euros pour trois mois de location

Pour Rozenn Le Merrer, se mettre sur internet est stratégique : "On a vu ces dernières années une baisse des abonnés. Ce qui est compliqué à Nantes c'est de se garer, le week-end surtout, et l'oeuvre est encombrante. Avec Art delivery tout est facilité." Les Beaux-arts espèrent que de nouvelles personnes s'intéresseront au concept. Cette nouvelle artothèque sur internet est disponible pour tous les habitants de Loire-Atlantique, plus de 500 œuvres sont proposées à la location.

Pour le mois de mars, Juliette Lechaux et sa famille ont emprunté un tableau avec un buste bleu. - Juliette Lechaux

L'artothèque de saint-Herblain elle, a ouvert il y a deux ans au sein de la médiathèque Hermeland. L'objectif était d'utiliser les œuvres accumulées par la médiathèque, en proposant à ses adhérents de les emprunter gratuitement.

Juliette Lechaux, adhérente, a été séduite par le concept, elle vient souvent avec sa famille : "C'est un plaisir, comme quand on va emprunter des livres. Parfois on est pas d'accord donc on fait un vote, et souvent les enfants l'emportent." La médiathèque de Saint-Herblain prête plus de 80 œuvres chaque mois.