Vous reprendrez bien un peu de sorties pour ce week-end dans votre café ?

Par Charlotte Millet, France Bleu Bourgogne

La MJC de Montbard organise un concert exceptionnel ce samedi 27 janvier à l'occasion de l'ouverture de son bar associatif. Et deux autres concerts de rock et d'accordéon sont aussi prévus à Dijon et Seurre pour ce week-end.