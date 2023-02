Découverte surprenante dans la pile du Pont-Vieux à Toulouse

A Toulouse, une statue de Saint-Jacques vient d'être découverte dans la pile du Pont-Vieux; c'est la terrasse sur la Garonne que l'on voit quand on est assis sur les marches du port de la Daurade à quelques mètres du Pont-Neuf, cette pile est comme "accrochée" à l'Hôtel Dieu. La découverte sur le chantier de rénovation du CHU remonte au 16 janvier 2023 mais n'a été révélée à la presse que ce 13 février. La statue daterait du 16e siècle. Un minutieux travail de comparaison et de recherches va être mené pour comprendre où elle se trouvait initialement.

Une découverte inattendue et plutôt originale

La statue est découverte à l'occasion d'un suivi de chantier. Au début l'archéologue de Toulouse Métropole ne voit qu'un bout de drapé et un bout du socle mais quand les ouvriers démontent la maçonnerie du parapet qui couronne la terrasse, surprise, la statue est grande, elle fait presque 80 cm de haut, elle est de qualité, le drapé est en fait un habit de pèlerin, et on peut lire sur son socle un début de date matérialisé par un 1 et un 5 ainsi qule nom de Saint-Jacques.

La statue repose sur le ventre, elle est découverte sous l'épaisseur d'une demi-brique, elle est endommagée, il manque sa tête et son torse.

Il va maintenant falloir la rénover, chercher dessus d'éventuelles traces de couleur, de polychromie, comprendre le contexte dans lequel elle a été sculptée et essayer de découvrir l'emplacement où elle se trouvait initialement.

Elle décorait probablement un portail ou une niche.

La pile du Pont-Vieux se trouve face aux marches du port de la Daurade, à quelques mètres du Pont-Neuf (au centre sur la photo). © Radio France - Pascale Danyel

"On a été surpris par sa taille et sa qualité"

Cette découverte ravit l'archéologue de Toulouse Métropole Mélanie Chaillou : "on a été très surpris par sa taille et sa qualité, on a un début de date et le nom de Sain-Jacques, c'est la cerise sur la gâteau étant donné qu'on est à l'hôpital-Dieu Saint-Jacques".

L'archéologue enchaîne : "on n'est pas des chasseurs de trésors mais ça fait très plaisir, je dois avouer que trouver ce genre d'élément est très inhabituel, donc ça flatte la curiosité, on est assez content et euphorique quand on fait ce genre de découverte."

La statue de Saint-Jacques était ce lundi encore dans une salle de l'hôtel Dieu. elle devait être amenée dans un atelier restauration de Toulouse Métropole et sera peut-être un jour exposée au public.