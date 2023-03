Découvrez Kraken, la nouvelle attraction de Festyland avant son ouverture

Avec 250 000 visiteurs l'an passé, Festyland a connu une année record après deux saisons marquée par le Covid. Mais pas question de s'endormir sur ses lauriers : le parc d'attraction investit dans une nouvelle attraction pour continuer à séduire ses visiteurs, aux deux tiers normands. Le directeur de Festyland, Alexandre Lair : "Kraken est un village pirate sur pilotis. On y a installé une une aire de jeux XXXL dans laquelle les enfants vont pouvoir se promener, déambuler, leur raconter leur histoire. La particularité, c'est qu'ils pourront être accompagnés à l'intérieur de la structure, par leurs grands frères, grandes sœurs, parents et adultes qui pourront accéder à tout le niveau principal, à la fois pour les accompagner et pour interagir avec eux. La réflexion a été de se dire que le parc reste un parc d'attractions familial, qu'il en faut pour tous les goûts, pour tous les âges. Et là, l'idée était d'amener quelque chose de différent à ce que l'on a d'habitude, qui soit accessible à toute la famille et qui viennent enrichir notre espace pirate qui était une des zones du parc qui avait quelque part le moins d'activités et d'animations."

ⓘ Publicité

Alexandre Lair, le directeur de Festyland © Radio France - Philippe Thomas

700 000 euros d'investissement

Au total, le parc investit 700 000 euros cette année. Et pas uniquement pour Kraken : l'accès au manège à sensation Eretic a été entièrement revu pour faire patienter les visiteurs dans une ambiance médiévale autour de Rollon. L'entrée du parc a également été repensée dans une ambiance 1900.

Actuellement une quarantaine de personnes s'activent sur place pour que tout soit prêt au 1er avril, Alexandre Lair : "ça fourmille, il se passe beaucoup de choses parce que, à la fois, on est dans la finition des nouveautés et en même temps, on remet en service les attractions, on finit leurs contrôles et leur mise en service technique, on les fait briller. Et à partir du moment où c'est ouvert, il n'y a plus que nos équipes qui interviennent. Tous les prestataires techniques extérieurs ont quitté la place. Ça représente, sur la période printanière, entre 60 et 70 personnes qui travaillent sur site. Et puis, dès qu'on va arriver dans la période estivale où on est ouvert tous les jours, le nombre de saisonniers et de personnel sur place va monter jusqu'à 100 120 personnes."

L'entrée du manège à sensation Eretic a été repensée © Radio France - Philippe Thomas

Place maintenant à une certaine forme d'impatience avant l'ouverture, pour voir notamment si la nouvelle attraction répond aux attentes du public. Avec, pour objectif, d'accueillir à nouveau 250 000 visiteurs en 2023, même si le contexte économique incite à rester prudent. Heureusement, jusqu'à présent, Festyland n'a pas trop ressenti les effets de la crise. Les visiteurs, quand ils viennent, tiennent avant tout à s'offrir une parenthèse et regardent à la dépense à d'autres moments. A voir si cela se confirme cette année encore.

Dernières finitions sur la nouvelle attraction, Kraken © Radio France - Philippe Thomas

Pour son week-end d'ouverture les 1er et 2 avril, Festyland proposera "Que la fête commence" avec des comédiens et une fanfare qui déambuleront dans les allées du parc, en proposant aux visiteurs de participer. Le week-end de la Pentecôte aura pour thème "Les vikings débarquent" et le 11 juin, Festyland fêtera les 34 ans du parc autour d'une quinzaine de mascottes régionales, dont Festy et Dina, les emblèmes du site.