Chaque année, elle donne le ton et met les cinéphiles en appétit à moins de 5 mois du prochain Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. La nouvelle affiche vient de sortir, signée Rémi Chayé.

Découvrez l'affiche du ClermontFF19 qui se tiendra du 1er au 9 février, réalisée par le cinéaste d'animation Rémi Chayé !



— Clermont-Filmfest September 13, 2018

Une affiche qui rend notamment hommage au public de cinéma. L'an dernier le festival clermontois a encore accueilli plus de 160 000 spectateurs.

"J’espère que l’équipe du Festival et les spectateurs se reconnaîtront dans cette affiche et que cela leur parlera de leur rapport au cinéma, à l’image et à la façon de regarder les films, avec la même ferveur et le même enthousiasme dont ils font preuve depuis plus de 40 ans", explique Rémi Chayé sur le site du festival.

Un illustrateur cinéaste

L'auteur de cette affiche, Rémi Chayé, est lui-même cinéaste d’animation. Il a notamment réalisé le film Tout en haut du monde, sorti en 2016.