Découvrez l'affiche complète du Bacchus Festival 2023 à Argelès-sur-Mer

Will Barber et Ibrahim Maalouf et le groupe de rock Elmer Food Beat sont désormais à l'affiche de la deuxième édition du Bacchus Festival. Déjà Christophe Maé, Zazie et Juliette Armanet étaient annoncés en décembre dernier, la programmation est complète. Rendez-vous dans le Parc du Château de Valmy à Argelès-sur-Mer du 8 au 10 juin 2023.

Une jauge de 5.000 spectateurs en 2023

Pour la deuxième édition de l'évènement la Frontera production prévoit une jauge de 5.000 spectateurs maximum par soirée. La billetterie est ouverte depuis décembre dernier : comptez 39 euros pour un soir, 100 euros pour les trois jours.