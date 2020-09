Découvrez l'affiche de l'édition 2021 du festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand

L'illustration est importante, car elle va accompagner tous les habitants de Clermont-Ferrand pendant une semaine, du 29 janvier au 6 février prochain. L'affiche du festival international du court-métrage, édition 2021 a été dévoilée. Elle est l'oeuvre, cette année, de l'illustratrice japonaise Yuko Shimizu.

Comme l'an dernier, celle qui a signé l'affiche n'est pas inconnue à Clermont. Elle a participé à l'édition 2020 du festival, en tant que membre du jury international. "L’expérience s’est avérée inoubliable. Et ce n’est pas une parole en l’air de ma part." explique celle qui, au départ, voulait évoquer les volcans dans son dessin. Mais, le coronavirus est passé par là. "Quand je suis rentrée chez moi, la pandémie s’est abattue sur le monde. Tout était chamboulé."

L'affiche est l'oeuvre de Yuko Shimizu

"Je me suis dit que le prochain festival aurait besoin d’une grande bouffée d’énergie positive, qui symboliserait la renaissance – le fait que le monde du cinéma survivra quoi qu’il arrive"

Yuko Shimizu a présenté deux projets à la direction du festival. Cette affiche, florale et colorée, et une autre, plus classique et en phase avec les précédentes. C'est finalement ce projet, "ce jaillissement jubilatoire et cette explosion de camélias" selon les mots de l'artiste basée à New York, qui a été choisi. Il est aussi un hommage à son Japon natal, où le camélia fleurit en hiver. "Le festival est la première fleur culturelle de l’année" conclut-elle.