Découvrez l'affiche du Festival mondial des théâtres de marionnettes 2023

My fish is fresh

Avant la présentation du programme et l'ouverture des réservations en juin 2023, le Festival mondial des théâtres de marionnettes a présenté ce jeudi 9 février l'affiche de sa 22ème édition, qui se tiendra du 16 au 24 septembre prochain à Charleville-Mézières.

On y croise Pinocchio, un petit poisson qui a des jambes, une maison qui déambule et un homme sans cerveau qui semblent tous envahir la ville en une cohorte festive.

Affiche du 22ème Festival mondial des théâtres de marionnettes - My fish is fresh

Conçu par le studio graphique My fish is fresh , le visuel sera décliné en affiches que l'on croisera dans le métro parisien, à Strasbourg, Lille, Reims, Châlons-en-Champagne, Epernay, Metz, Nancy, Thionville, et bien évidemment, à Charleville-Mézières et dans les Ardennes françaises et belges. Deux tramways arboreront les couleurs du festival à Reims et à Lille.

La 22ème édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes accueillera 75 compagnies venues de 20 pays, pour 350 représentations, dont 13 premières mondiales et 20 coproductions.