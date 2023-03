Découvrez l'Escapade France Bleu en Alsace du 9 au 11 juin 2023

Avec France Bleu, (re)découvrez l'Alsace telle que vous ne l'avez jamais imaginée ! Écomusée, vignoble biodynamique, éco-hameau, centrale solaire… Vous irez à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour la transition. Avec également des visites de sites médiévaux et de la sublime ville de Colmar (élue plus belle destination européenne en 2020).

Lors de ce week-end, vous séjournerez en demi-pension au Greet Hotel Colmar***, un hôtel rénové, éco citoyen et engagé localement.

VOTRE PROGRAMME

Jour 1 : Colmar-Ungersheim, ville en transition éco-responsable

Accueil au Greet Hôtel Colmar*** en début d’après-midi. Entièrement rénové, éco citoyen et engagé localement, le Greet Hotel Colmar deviendra votre pied à terre pour ces 2 prochaines nuits dans l’une de ses chambres toutes décorées d'objets insolites, chinés et détournés.

Départ en car privatif vers Ungersheim, inscrite dans la démarche « des villes et villages en transition ». Rencontre avec l’un des élus qui vous expliquera comment la ville d’Ungersheim s'engage dans la transition, en initiant 21 actions, pour préparer l'après-pétrole et s'adapter aux désordres du climat.

Visite de sites engagés qui vous montreront qu’une autre vie est possible : une centrale solaire photovoltaïque, pôle énergie « autour de l’espace sportif et culturel », La Maison des Natures et des Cultures (ferme du Kohlacker auto-suffisante), l’Eco-Hameau (maisons passives en habitat groupé).

Temps libre à Eguisheim , classé parmi les plus beaux villages de France. Vous serez charmés par son architecture médiévale préservée des ravages de l’histoire, magnifiée par un fleurissement à profusion à la belle saison de juin. Il fera bon flâner le long des ruelles et admirer ainsi la palette colorée des maisons dont vous pourrez décrypter les très anciennes inscriptions sur les linteaux de porte.

Retour en car vers l’hôtel pour l’installation dans votre chambre.

Dîner au restaurant de l’hôtel à base de produits frais et locaux. Sa situation idéale, à 5 minutes du centre historique de Colmar, vous permettra de partir découvrir la ville de nuit si le cœur vous en dit.

Jour 2 : Ecomusée, terre de nos traditions – Les initiatives durables de Mutterholtz

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ en car privatif vers Ungersheim pour une visite guidée de l’ Ecomusée d’Alsace , le plus grand musée en plein air de France. Telle une machine à traverser le temps, l'Écomusée vous plonge dans l'Alsace d’autrefois, d’aujourd’hui et de demain.

Déjeuner à la Taverne de l’Ecomusée.

Ecomusée d'Ungersheim © Radio France - DR

Suite de la visite vers Muttersholtz, « capitale française de la biodiversité 2017 » et territoire à énergie positive (avec pour ambition de produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme).

Promenade guidée au fil des Chemins de la Transition : vous découvrirez les initiatives de la commune et de ses habitants en faveur d’une transition écologique et solidaire. Muttersholtz cherche à expérimenter tout ce qu’il est possible de faire à son niveau pour lutter contre le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité.

Suite de la visite vers la route des vins. Découverte d’une cave biodynamique pour une dégustation de vins et la rencontre du propriétaire. Cette pause nature sera l’occasion d'un moment d’échange avec des membres de l’équipe France Bleu Alsace.

Retour au Greet hôtel. Munis de votre petit guide des meilleurs restaurants de Colmar, vous pourrez ensuite partir à votre rythme profiter de la ville. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – COLMAR (CENTRE HISTORIQUE – PETITE VENISE)

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ d’un pas tranquille vers le centre-ville pour une promenade guidée dans le centre historique de Colmar (l’Ancienne Douane, le Quartier de la Krutenau, la Maison Pfister, l’Ancien Corps de Garde, la Collégiale Saint Martin, l'Église des Dominicains, la Maison des Têtes…)Ses maisons traditionnelles colorées, ses canaux, son fleurissement et sa gastronomie savoureuse font de Colmar un condensé d’Alsace idyllique et la gardienne d’un art de vivre où convivialité et hospitalité sont les valeurs essentielles d'un accueil de qualité. Colmar vous propose un raccourci saisissant de plus de mille ans d’histoire européenne à travers une richesse patrimoniale et culturelle préservée des plus remarquables.

Balade en barque dans la petite Venise : visite commentée du quartier et du quai de la Poissonnerie de façon originale. Vous longerez les maisons à colombages et apprécierez la sérénité du quartier des maraîchers, où abonde une végétation généreuse.

Déjeuner libre à Colmar et temps libre au Marché couvert avant le départ.

TARIFS

Escapade en Alsace, du 9 au 11 juin 2023 - 3 jours / 2 nuits

Chambre double Standard : 520 €

Chambre single standard : 610 €

CE PRIX COMPREND

2 nuits en chambre standard à l'Hôtel Greet Colmar ***

2 petits déjeuners buffet

Le déjeuner du jour 2 à la Taverne de l’Ecomusée d’Alsace (Menu 3 plats incluant 1 verre de vin, 25 cl d’eau minérale + 1 café)

Le dîner du vendredi soir (Menu 3 plats – hors boissons)

Transport en autocar du Jour 1 au Jour 3

La taxe de séjour

Le programme thématique par ALMA MUNDI et FRANCE BLEU :​​

La visite de la commune d’Ungersheim avec la rencontre d’un élu

Une rencontre avec des journalistes de France Bleu Alsace

La découverte guidée de Colmar, Eguisheim et Muttersholt

La visite guidée de l’Ecomusée d’Alsace

La visite d’une cave biodynamique avec une dégustation de vin

Une balade en barque dans le quartier de la Petite Venise à Colmar

La coordination et l’accompagnement sur place par Alma Mundi

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le trajet jusqu'à l'hôtel

Le dîner du jour 2 et le déjeuner du jour 3

Les boissons autres que celles mentionnées

Les dépenses personnelles

Les activités non prévues au programme​

Les assurances proposées en option (avec ASSUREVER) : Annulation (40€/personne) ou Multirisque Confort + protection sanitaire (65€/personne)