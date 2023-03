Découvrez l'Escapade France Bleu en Auvergne du 22 au 24 septembre 2023

Avec France Bleu, (re)découvrez l'Auvergne telle que vous ne l'avez jamais imaginée ! Éco-lieu, ferme céréalière… Vous irez à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour la transition. Avec également des visites de sites médiévaux et historique de la région Auvergne.

Lors de ce week-end, vous séjournerez en demi-pension au Relais des Puys*** à Orcine, situé dans un environnement exceptionnel, avec une cuisine appréciée privilégiant la cuisine locale et les circuits courts.

VOTRE PROGRAMME

Jour 1 - Clermont - Puy de Dôme - Royat - Chamalières

En début d'après-midi, accueil au Relais des Puys 3* à Orcine , une belle bâtisse datée de 1808, labellisé Clé Verte et abritant un espace balnéo, ainsi qu’un beau jardin ombragé.

Départ en car privatif. Petite promenade en train sur le “Panoramique des Dômes ”, qui vous emmène en quelques minutes au sommet du puy de Dôme (1 465 m) pour une découverte à 360° des volcans endormis de la Chaîne des Puys, volcan totem et Grand Site de France. Admirez cette terre riche de mille sensations avec un panorama exceptionnel à 360° sur la chaîne des Puys et la Faille de la Limagne, abritant plus de 80 volcans et autres formations géologiques. Évocation du volcanisme en Auvergne et de l'ensemble gallo-romain avec le temple de Mercure et l'Observatoire.

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner au restaurant de l’hôtel, qui propose une cuisine 100 % maison (hors salaisons et glaces), à base de produits frais de saison dans un chaleureux décor de bois ouvrant sur la terrasse et le jardin du restaurant. Nuit à l’hôtel.

Saint-Nectaire - Alma Mundi - DR

Jour 2 - Clermont - Orcines - Saint-Nectaire

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Le matin, départ en car vers le Domaine des Possibles , éco-lieu intergénérationnel et éducatif qui s'inscrit dans la vie locale, que ce soit avec des chantiers participatifs ou des activités maraîchères en tant que bénévole.

Pause déjeuner à la brasserie du stade Marcel Michelin, restaurant aux saveurs régionales bien connu des supporters de l’ASM (emblématique club de rugby auvergnat).

Direction Saint Nectaire et visite des Mystères de Farges : quatre grottes et d'anciennes habitations troglodytiques datant de l’époque médiévale. Un voyage dans le temps au Moyen Âge dans ce site vieux de plus de 1000 ans !

Puis vous serez invité à la Ferme de Lambres , producteurs passionnés de Saint Nectaire au lait cru entier et éleveurs de vaches nourries au pâturage et au foin. Celle-ci adhère au réseau « Bienvenue à la ferme » et à la Route des fromages AOP d’Auvergne. Régalez-vous ensuite du fameux fromage lors d’un moment d'échange avec la productrice.

Retour à Clermont Ferrant et visite de la micro-brasserie L’Empire du Malt : explication des différentes méthodes de fermentation et des étapes de fabrication de leurs bières, du maltage de l’orge au brassage. Dégustation à “la Brasserie”, cave à bières qui met en œuvre son savoir-faire pour vous dénicher des bières uniques. Rencontre avec des membres de l’équipe de France Bleu Pays d’Auvergne autour d'un apéritif.

Retour à l’hôtel pour le dîner au restaurant Le Relais des Puys et la nuit.

Jour 3 - Gerzat

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite de la ferme des Raux, à laquelle a été dédié un épisode de l'émission Circuit court de France Bleu. Rencontre avec les agriculteurs de cette ferme céréalière située aux portes de Clermont-Ferrand, qui a vu passer de nombreuses transformations sur ses terres. Convertie à l'Agriculture Biologique en 2004 puis rachetée par Terre de Liens en 2010 pour faciliter la reprise, elle accueille depuis 2019 trois nouveaux paysans qui développent la transformation des céréales en farine puis en pain.

Déjeuner aux saveurs régionales au cœur du centre historique de Clermont Ferrand.

L'après-midi, balade guidée à pied dans le centre historique de la capitale auvergnate Clermont, devenue une destination historique et culturelle de premier plan. Arpentez avec votre guide ses rues piétonnes ponctuées d’hôtels particuliers, d’édifices gothiques en pierre de lave, de fontaines dont celle d'Amboise (époque Renaissance) et de la basilique romane Notre-Dame-du-Port inscrite à l'Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France...

Retour à l’hôtel et fin du séjour.

TARIFS

Escapade en Auvergne, du 22 au 24 septembre 2023 : 3 jours / 2 nuits

Chambre double / Twin Standard 520 €

Chambre Single Standard 610 €

CE PRIX COMPREND

2 nuits en chambre standard

2 petits déjeuners buffet

2 dîners (Menu 3 plats – hors boissons)

Transport en Autocar du Jour 1 à 13h30 au Jour 3 à 17h

Déjeuner du jour 2 à la brasserie du stade Michelin (entrée, plat, dessert hors boissons)

Déjeuner du jour 3 dans un restaurant aux saveurs régionales (entrée, plat, dessert et d'1/4 de vin et d'un café par personne)

Le programme thématique par ALMA MUNDI et FRANCE BLEU :​​

Billet aller/retour du Panoramique des Dômes

Visite des Mystères de Farges

Visite commentée de l'écolieu Domaine des Possibles

Visite commentée de la Ferme de Lambres à Saint-Nectaire sélectionnée. Dégustation du fromage St Nectaire

Visite d’une micro-brasserie à Clermont-Ferrand avec la dégustation de bières et collation

Rencontre avec les journalistes de l’équipe France Bleu Auvergne

Visite de la ferme des Raux

Visite guidée de Clermont-Ferrand

La coordination et l’accompagnement sur place par Alma Mundi

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le trajet jusqu'à l'hôtel

Les boissons autres que celles mentionnées

Les dépenses personnelles

Les activités non prévues au programme

Les assurances proposées en option avec ASSUREVER : Annulation (40€/personne) ou Multirisque Confort + protection sanitaire (60€/personne)