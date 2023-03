Découvrez l'Escapade France Bleu en Bretagne du 21 au 23 juin 2023

Avec France Bleu, (re)découvrez la Bretagne telle que vous ne l'avez jamais imaginée ! Marché local, ferme d'algues, ateliers écologiques, conserverie… Vous irez à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour la transition. Avec également la découverte des paysages de la région.

Lors de ce week-end, vous séjournerez en demi-pension à l’hôtel Spa Valdys l’Escale Marine ** de Douarnenez un hôtel relié au centre de thalassothérapie, et situé à quelques pas de la plage des Sables Blancs.

VOTRE PROGRAMME

Jour 1 : Douarnenez

En début d'après-midi, accueil à l’hôtel Spa Valdys l’Escale Marine ** à Douarnenez. A quelques pas de la plage des Sables Blancs, directement relié à un centre de thalassothérapie par un tunnel, l’hôtel propose des chambres spacieuses et une alimentation savoureuse.

Visite des Jardins de l'Arpente , créés il y a quelques années par deux, puis trois passionnées de plantes. Cueillette, culture, transformation, initiation… Julie, Dorothée et Prunelle ont su créer un lieu de vie, transmettant des gestes qui relient. Introduction à l’univers des plantes aromatiques et médicinales, suivi d’une séance de distillation d'eau florale en alambic. Un travail manuel minutieux réalisé dans le plus grand respect du vivant et des cycles de la nature.

Retour à votre hôtel. Rencontre avec des membres de l’équipe de France Bleu "Breizh Izel" pour un temps d'échange en toute convivialité.

Dîner au restaurant de l’hôtel, l’Aromatik : le meilleur de la gastronomie bretonne, pensée à partir d’ingrédients frais et locaux, face à la magnifique baie de Douarnenez (en intérieur ou en terrasse face à la mer). Nuit à l'hôtel.

Dans les jardins de l'Arpente

Jour 2 : Rencontre de producteurs locaux et visite de l’atelier Jean Moulin

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Promenade matinale au marché local du port de Plaisance, lieu de retrouvailles regorgeant de spécialités locales, où il fait bon de s'y promener.

Découverte de la ferme de Keratry , créée il y a 10 ans par Vincent Salmon, pionnier de la spiruline bretonne, qui milite pour une culture éthique et paysanne. Il a contribué à faire connaître les vertus de cette micro-algue à la forme spiralée de couleur bleu-vert, qui selon l’Unesco serait “l’aliment idéal et le plus complet de demain”.

Pause déjeuner au restaurant de l’Auberge Kerveo’ch proposant une cuisine créative sublimant les produits locaux de saison dans un cadre unique, chaleureux et cosy : poutres apparentes, murs en pierre ou blanchis à la chaux, cheminée monumentale… Et une magnifique terrasse, pour profiter de la météo bretonne.

Vous serez ensuite invités aux Ateliers Jean Moulin : un espace ouvert et animé où cohabitent associations et diverses activités professionnelles, qui privilégient le savoir-faire, le savoir-vivre, et le savoir-être. Un véritable laboratoire d’exploration du « faire ensemble ».

Visite guidée de cet espace original qui accueille entrepreneurs et associations, artistes et artisans ayant le besoin de faire perdurer un « Bien Commun ». Découverte du projet, des valeurs et des activités déployées (comprend des visites dans des parties non ouvertes au grand public).

Une collation de saison réalisée sur place par les producteurs présents sera proposée ainsi qu'un temps d'échange avec des acteurs du projet (Cidre, gâteaux, jus de pomme...)

Retour à l'hôtel pour le dîner au restaurant l'Aromatik et nuit sur place.

Jour 3 : Visite de la Conserverie artisanale Kerbriant à Douarnenez

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite guidée de la Conserverie de Kerbriant , dernière conserverie artisanale de Douarnenez. Cette entreprise familiale qui contribue à valoriser la pêche bretonne, continue de transformer les produits de la mer à la main pour réaliser des recettes traditionnelles et créatives. La visite sera suivie d'une dégustation et d'un temps d'échange avec un membre de la famille.

Retour à l’hôtel pour récupérer les bagages et fin du séjour.

TARIFS

Escapade à Douarnenez, du 21 au 23 juin : 3 jours / 2 nuits

Chambre Standard double 460 €

Chambre Standard Single 540 €

CE PRIX COMPREND

L’hébergement à l'Hôtel Valdys l’Escale Marine** - Douarnenez

2 nuits en chambre Standard single ou double

2 petits déjeuners buffet

1 déjeuner au restaurant de l’Auberge Kerveo’ch (entrée, plat, dessert, boissons non incluses)

2 dîners au Restaurant L’Aromatik vue sur mer (entrée, plat et dessert. Boissons incluses : 1⁄4 de vin, eau minérale et café ou thé)

La taxe de séjour

Le programme thématique par ALMA MUNDI et FRANCE BLEU :​​

Visite commentée des Jardins de l'Arpente avec une séance de distillation et une dégustation

Rencontre avec les membres de l’équipe de France Bleu « Breizh Izel »

Visite commentée de la ferme de Keratry, producteur de spiruline écologique

Visite commentée des Ateliers Jean Moulin et rencontre d'artisans suivi d’ une collation de saison

Visite guidée de la conserverie artisanale de Kerbriant, suivie d'une dégustation et d'un temps d'échange avec un membre de la famille.

La coordination et l’accompagnement sur place par Alma Mundi

CE PRIX NE COMPREND PAS

Le trajet jusqu'à l'hôtel

Accès au Spa Marin de la Thalasso de l'hôtel en supplément

Les boissons autres que l’eau durant le déjeuner du Jour 2

Les dépenses personnelles

Les activités non prévues au programme​

Les assurances proposées en option (avec ASSUREVER) : Annulation (40€/personne) ou Multirisque Confort + protection sanitaire (60€/personne)