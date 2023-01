Découvrez l'humoriste Tourangeau, Val Daugeron, ce samedi à Cormery

Dans le spectacle de Val Daugeron « Moi non plus je ne sais pas qui je suis », vous allez apprendre à connaître ce jeune humoriste Tourangeau. Qu'il soit né en Touraine, c'est aussi une bonne raison d'aller l'encourager et l'applaudir.

Depuis quelques mois déjà, Val Daugeron est parti tenter sa chance à Paris, ou il joue sur de nombreuses petites scènes de la capitale. Il sera à Cormery pour cette unique date : le 28 janvier à 20h30.

Sur scène, il va nous raconter la vie d'un garçon plein de rêves, qu'il compte réaliser. Il s'en donne les moyens. Et nous allons tous retrouver dans ce spectacle des moments que nous avons tous vécu, au moins une fois dans notre vie.

Val Daugeron, est un rêveur, parfois incorrigible, mais tellement attachant. Ne manquez pas son spectacle ce 28 janvier à la salle de cinéma de Cormery à 20h30.

Pour réserver vos places par mail à : nacelculture@gmail.com, par téléphone au 06.40.42.03.90 ou 02.47.92.22.26. Le prix des places : plein tarif à 14 euros, 12 euros en pré-réservations, 10 euros pour les abonnés au cinéma de Cormery et minima sociaux et gratuit pour les moins de 14 ans.