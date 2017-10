Découvrez la couverture d'"Astérix et la Transitalique", qui sortira le 19 octobre

Le nouvel album d'Astérix, "Astérix et la Transitalique", paraîtra le 19 octobre prochain. Ses auteurs ont dévoilé la couverture de l'album ce lundi, ainsi que le nom du méchant de cette aventure, qui sera un aurige, un conducteur de char de course masqué.

Les auteurs d'Astérix ont présenté, ce lundi à Paris, la couverture du prochain album des aventures du gaulois, "Astérix et la Transitalique", qui sortira le 19 octobre prochain. Ce sera le 37ème album de la série, créée il y a 58 ans par René Goscinny et Albert Uderzo. Dans cet album, qui se déroulera entièrement en Italie, Astérix et Obélix se retrouvent engagés dans une course de char effrénée à travers les voies romaines. L'album a été écrit par le scénariste Jean-Yves Ferri et le dessinateur Didier Conrad. C'est la troisième fois que le duo créé un album d'Astérix.

- "La nouvelle couverture d'Astérix s'il vous plaît ?"

- "Suivez la flèche et vous y êtes !" ⬇ pic.twitter.com/RlPMByea44 — Astérix (@asterixofficiel) October 9, 2017

Coronavirus, un méchant masqué

Cette course de char, sous l'égide de Jules César, réunit tous les représentants de l'empire romain (Gaulois, Bretons, Goths, Pictes, Phéniciens...) et des peuples qui composent l'"Italie" antique. Elle offre l'occasion à Ferri et Conrad de se moquer gentiment "des stéréotypes des uns et des autres" y compris, "évidemment", des travers des Gaulois. Les auteurs ont également livré le nom du méchant de cet album : Coronavuris, un aurige masqué, c'est-à dire un conducteur de char masqué, prêt à tout pour gagner. "Peut-être qu'au fond il n'est pas si méchant", a dit Jean-Yves Ferri pendant la conférence de presse, rappelant que chez Astérix, les méchants sont en général "plus bêtes que méchants".

Il est temps de vous présenter LE nouveau méchant de cet album, un redoutable concurrent pour Astérix et Obélix... : Un aurige masqué ! 👺 pic.twitter.com/sWZHG0jY2f — Astérix (@asterixofficiel) October 9, 2017

Et mais qui voilà ? CORONAVIRUS en chair et en os par Toutatis ! Attention, il n'a pas l'air commode 😱😨 pic.twitter.com/hk8QGOdNzS — Astérix (@asterixofficiel) October 9, 2017

"J’ai dessiné une dizaine de masques, j’ai travaillé un peu dans toutes les directions possibles" #DConrad. La preuve en images !!! 😉 pic.twitter.com/wADCcySUh4 — Astérix (@asterixofficiel) October 9, 2017

Un album tiré à cinq millions d'exemplaires dans le monde

La sortie d'un nouvel Astérix est toujours un phénomène dans le monde de l'édition. Son éditeur, Albert-René, une filiale d'Hachette, publiera l'album dans le monde entier le 19 octobre. Il sera traduit en seize langues et va bénéficier d'un tirage total de cinq millions d'exemplaires dont deux millions en français et 1,7 million en allemand. Depuis la création de la série en 1959, 370 millions d'albums ont été vendus dans le monde.

