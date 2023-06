Découvrez la grille d'été 2023 de France Bleu ☀️

L'été s'est enfin installé et France Bleu compte bien vous en faire profiter. Que le ciel soit bleu ou gris, que vous soyez au travail ou en vacances, France Bleu vous accompagne au quotidien avec une programmation pleine d'émotions, de conseils, de rencontres et de découvertes. Du 3 juillet au 3 septembre 2023, la programmation passe en mode été.

Profiter de la saison estivale, chez soi ou à travers la France, c'est admirer notre patrimoine, visiter notre territoire et ses régions, (re)goûter les spécialités culinaires, prendre le temps de flâner en vacances ou après une journée de travail, s'occuper de son jardin, se mettre à la peinture ou encore profiter de sa famille.

France Bleu vous propose des rendez-vous emblématiques pour vous accompagner au quotidien. Redécouvrez la France avec nos bonnes adresses pour se régaler ou prendre un verre, nos plus beaux marchés, nos maraîchers, nos agriculteurs et artisans. L'été, c'est aussi une occasion unique de découvrir des adresses insoupçonnées, de se changer les idées grâce aux voyages et de s'évader en musique.

Les circuits courts, la culture et les moments de partage sont toujours présents, à votre service. Côté musique, France Bleu reste à vos côtés avec une programmation solaire, concoctée spécialement pour vos oreilles.

Découvrez ce qui vous attend…

Toute la journée, France Bleu est à vos côtés pour profiter des instants de l'été. © Getty

La semaine

Une matinale d’été pour vous informer sur les grands événements de la nuit et de la journée où vous retrouverez de la bonne humeur et vos services pratiques habituels : météo, trafic, horoscope…

Le 6-9 de votre région (6h-9h)

Chaque matin, votre France Bleu vous réveille avec tout ce qui fait l’actu dans votre région. Soyez les premiers à être informés des grands événements de la nuit et de la journée près de chez vous, tout en préparant votre journée et vos vacances dans la région.

***Vos rendez-vous côté région (**9h-11h)

Votre France Bleu vous accompagne en musique avec des conseils, des jeux, des cadeaux et des informations avec Côté culture, Côté experts, Côté saveurs et Côté jeu.

Un rendez-vous proche de vous, pour vous et avec vous ! Cet été, France Bleu revient à votre rencontre et à la rencontre de celles et ceux qui font vivre nos terroirs.

Chaque jour en direct de l'une de nos 44 stations locales, Johann Guérin (en juillet) et Robin Bernaud (en août) viennent à votre rencontre pour passer l'été à vos côtés et vous donner envie de redécouvrir les trésors de nos régions.

Un nouveau rendez-vous unique avec les métiers de l’artisanat, l’excellence française et le savoir-faire à travers nos régions. Nathalie Helal et Loïc Ballet nous emmènent à la rencontre des artisans de France. Coup de projecteur sur ce patrimoine souvent incroyable et inattendu avec, chaque jour, deux artisans et un conservateur. De la dentelle à la coiffure en passant par les tailleurs de pierre, les artisans sont passionnants.

Retrouvez les meilleures interviews proposées toute l’année dans "C'est la vie" avec Géraldine Mayr avec ses invités. Redécouvrez les conseils de votre magazine sur le mieux-vivre.

Présenté par **Catherine Quiquandon, le meilleur de "Bonjour Docteur" met à l'honneur les conseils et les témoignages autour de la santé. Réécoutez les interviews des grands spécialistes, chirurgiens, médecins et professionnels du milieu médical qui vous ont aidé, renseigné et écouté, avec le docteur Jimmy Mohamed et Géraldine Mayr.

Le 16-19 de votre région (16h-19h)

Avec Johann Roques, passez une heure avec les stars de la musique, du spectacle, du théâtre, de la télévision pour continuer à vous donner envie de sortir, de bouger, de danser et d’aller aux festivals, autour de chez vous ou ailleurs.

Bleu Blanc Hits , le meilleur de la musique francophone (20h-22h)

(Re)découvrez le meilleur de nos chansons françaises, les tubes de l’année ou ceux à venir et des découvertes des talents France Bleu de nos régions. Au programme, les grandes chansons françaises qui ont marqué des générations, comme les nouveaux talents qui arrivent.

Pour prolonger la soirée, France Bleu vous propose une playlist de trésors et pépites musicales pour monter le son à l'approche de la nuit.

Tout l'été, France Bleu vous accompagne en musique pour profiter au mieux de l'instant présent et des plaisirs estivaux. © Getty

Le weekend

Le club des lève-tôt de l’été (5h-6h)

(5h-6h) Le 6-9 de votre région (6h-9h)

Dans votre région ou partout sur nos territoires, "France Bleu week-end" vous invite à sélectionner les événements qui vous plairont les samedis et dimanches. Des activités près de chez vous et dans toute la France pour faire plaisir aux petits et aux grands.

Côté jeu (11h-12h)

Une heure de jeu : culture générale, culture régionale, culture musicale, culture France Bleu… Répondez à un maximum de questions et à la fin de l’heure celui ou celle qui aura cumulé le plus grand nombre de bonnes réponses gagne le cadeau du jour. L'occasion de se faire plaisir et de gagner des week-ends et séjours en France.

Et si nous partions à la découverte de l'histoire de notre patrimoine culinaire ? Nathalie Helal vous présente ses recettes et le meilleur de l'histoire de la cuisine avec ses chefs et invités d'exception. Bon appétit !

Chaque semaine, France Bleu a donné carte blanche à un artiste ! Réécoutez les meilleures playlists de l'année où les artistes nous font découvrir leurs univers musicaux et coups de cœur.

Partagez un heure de musique pour flâner l'après-midi avec France Bleu.

Une heure d'émission consacrée au climat, à l’environnement, à l’écologie, avec des invités prestigieux, concernés pour un moment passionnant animé par Benoît Prospero.

Une heure aux côtés de tous ceux qui s’engagent pour la planète, les meilleures initiatives au micro de Benoît Prospero.

Le 17-19, en direct tout l'été (17h-19h)

Retrouvez les meilleures interviews de l'émission "Décibels", la programmation musicale des auditeurs de France Bleu, des quiz musicaux et bien plus encore pour accompagner votre route des vacances.

Une heure de musique pour revivre les plus grands concerts France Bleu Live de la dernière saison : Louise Attaque, Bénabar, M, The Avener, Juliette Armanet, Jenifer, Patrick Bruel, Jenifer…

Bleu Blanc Hits, le meilleur de la musique francophone (20h-22h)

Let's dance (22h-1h, samedi), L'été de France Bleu Collector (22h-1h, dimanche)

* Certaines locales du réseau France Bleu vous proposeront un programme 100% local.