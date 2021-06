Découvrez la grille d'été de France Bleu ☀️

Après avoir vécu pendant des mois avec une vie sociale restreinte, privés de nos terrasses, de nos restaurants, de nos commerces, de culture et de loisirs ; cet été est plus que jamais essentiel pour renouer avec « la vie d’avant ».

C’est pourquoi France Bleu vous propose de vous changer les idées en partageant avec vous les lieux insolites et incontournables de nos territoires, des expériences de voyages et de découverte.

Au programme, de vrais bons plans pour sortir des sentiers battus, des nouveaux spots où il faut être, des lieux improbables pour vivre des expériences uniques, sans oublier les incontournables de l’été.

Tout l’été, France Bleu continue de mettre en valeur les circuits courts et la culture populaire sous toutes ses formes en vous parlant de théâtre, de cinéma, de festivals et de musique.

Le tout au rythme d’une programmation musicale enlevée, rythmée, festive et lumineuse, avec une grande place faite à la musique « live » pour vibrer ensemble.

Découvrez ce qui vous attend…

France Bleu vous accompagne tout l'été ! © Getty

La semaine

Une matinale d’été pour vous informer sur les grands événements de la nuit et de la journée où vous retrouverez vos services pratiques habituels : météo, trafic, horoscope…

Le 6-9 de votre région (6h-9h)

Chaque matin, votre France Bleu vous réveille avec tout ce qui fait l’actu dans votre région. Soyez les premiers à être informés des grands événements de la nuit et de la journée près de chez vous, tout en préparant votre journée et vos vacances dans la région.

Rendez-vous en régions (9h-11h)

Votre France Bleu vous accompagne en musique avec des conseils, des jeux, des cadeaux et des informations.

Embarquement immédiat (11h-12h)

Chaque jour, redécouvrez votre région et son patrimoine en répondant aux questions dans l’air du temps en testant votre culture générale. Une question, cinq secondes pour répondre, à vous de marquer le plus haut score de la semaine.

On n’est pas l’abri d’faire une bonne émission, le meilleur pour votre été (12h-13h)

Pour commencer l’après-midi, une heure de rires et de jeux pour profiter des vacances tout en s’amusant avec les meilleurs moments de l’émission.

L’été de Planète Liza (13h-14h)

Au micro de Bixente Lizarazu, des hommes et des femmes de défis vous racontent leurs passions, leurs expériences marquantes et atypiques. Au programme : sport, exploration, aventure, nature.

Un magazine d’évasion pour vous changer les idées et parcourir nos territoires : voyages insolites, lieux de découvertes… Tout ce que nos locales gardent secret, on le partage avec vous !

16h-19h, c’est l’Happy Hour (16h-19h)

Un après-midi où on se change les idées et où on prend la vie du bon côté pour vivre cet été 2021 pleinement dans nos régions. Divertissement, musique, jeux et bonnes idées d’activités, de loisirs pour l’ensemble de la famille.

Certaines locales du réseau France Bleu vous proposeront un programme 100% local.

#tousenscène, le mag’ (19h-20h)

Pendant une heure, France Bleu donne la parole aux artistes, musiciens, comédiens, réalisateurs, écrivains et directeurs de festivals en soutien au monde de la culture. Le tout accompagné d’une programmation musicale 100% française.

#tousenscène, le live (20h-22h30)

Tous les soirs, France Bleu regroupe sur sa scène estivale tous les artistes qui aurait dû se produire cet été sur les nombreux festivals partout en France. Des soirées 100% émotions pour revivre les plus grands moments live.

L’été de France Bleu Collector (22h30-1h)

France Bleu Collector, c'est la sélection musicale d'anthologie, préparée par les experts de France Bleu. Des passionnés de musique au service de vos oreilles qui vont vous faire monter le son de 22h30 à 1h.

Écoutez France Bleu partout en France pendant vos vacances © Getty

Le week-end

Le week-end du club des lève-tôt (6h-7h)

(6h-7h) Programmation de votre locale France Bleu (7h-10h)

(7h-10h) Bienvenue en France (11h-10h)

Une heure de tourisme en France pour découvrir ou redécouvrir le meilleur de votre patrimoine local en compagnie des guides locaux et des offices de tourisme.

Embarquement immédiat (11h-12h)

Culture générale, culture régionale, culture musicale, culture France Bleu… Répondez à un maximum de questions et à la fin de l’heure celui ou celle qui aura cumulé le plus grand nombre de bonnes réponses gagne le cadeau du week-end.

Plein la vue week-end (12h-13h)

Une heure ensemble à redécouvrir ce qui fait la force et les richesses de notre terroir avec les circuits courts de nos régions.

Le meilleur de Dans le rétro (13h-14h)

Puisqu’il y a toujours à apprendre dans la vie des autres, Deborah Grunwald reçoit chaque week-end un invité qui fait l’actualité. Parcours professionnel et philosophie de vie rythment ce voyage dans le temps pour comprendre notre époque avec des personnalités dans l’air du temps.

Le meilleur des séries France Bleu (14h-15h)

Découvrez tout un monde où l’imagination est au rendez-vous avec les Ateliers de création de France Bleu. Au programme : musique, cinéma, Histoire et grandes aventures humaines.

France Bleu Live Festivals de l’été (15h-16h)

Retrouvez les concerts exclusifs de France Bleu et les meilleurs moments des tournées de vos artistes et groupes préférés pour vibrer au son de la musique live.

16h-19h, c’est l’Happy Hour (16h-19h)

(16h-19h) Le meilleur de #tousenscène, le mag’ (19h-20h)

(19h-20h) Pop Radio (20h-22h30)

Seul ou entre amis, montez le son et profitez de la meilleure playlist pop de France Bleu.

Let’s Dance Collector (samedi) / L’été de France Bleu Collector (dimanche) - (22h30-1h)

Des émissions pour se changer les idées et s'évader sans bouger de chez soi © Getty

Les séries France Bleu

> du lundi au vendredi entre 15h et 16h et entre 18h et 19h

Claire Keim raconte l'histoire des chansons de Jean-Jacques Goldman. L'occasion de célébrer les 70 ans du chanteur élu à maintes reprises "personnalité préférée des français".

> du lundi au vendredi entre 5h et 6h

Utile, astucieuse et d'actualité en matière environnementale, sous forme de reportage, cette série part à la rencontre de celles et ceux qui, à base de matériel recyclé, redonnent une seconde vie à nos objets "perdus" et pas seulement.

> du lundi au vendredi entre 5h et 6h

Une globetrotteuse curieuse, Alexandra, pose des questions à son application imaginaire de smartphone, Odyssée, pour qu'elle lui donne un coup de pouce pratique et informatif au cours de son périple. Si cette appli lui réserve quelques surprises, elle n'est pas avare d'informations scientifiques et d'anecdotes historiques sur les situations rencontrées.

Un été pour soi

> du lundi au vendredi entre 16h et 17h

Dans un esprit du "non impératif", la série donne des clés pour mieux se porter, des astuces, des moyens pour se sentir bien, toujours sans injonctions. Il s'agit d'une invitation à se fixer un objectif : celui de mieux être.