Découvrez la nouvelle prgrammation des Bains Douches de Lignières

Lignières, France

Cette saison 2019-2020 des Bains-Douches de Lignières débute le samedi 5 octobre avec Anita Farmine et Fred Nevché, repéré au Printemps de Bourges il y a une dizaine d'années dans un autre groupe.

Les Bains-Douches accueilleront des artistes en résidence, seuls ou avec leur groupe, à l’occasion de quatre séjours.

D'autres artistes plus installés sont aussi de la partie comme Alex Beaupin ou encore Barbara Carlotti.

La programmation 2019-2020, présentée par Sylvain Dépée, directeur des Bains-Douches de Lignières

Les concerts programmés

Samedi 5 octobre, aux Bains-Douches, à 21 h, double plateau avec Anita Farmine et Fred Nevché (de 7 à 23 €).

- Samedi 19 octobre, aux Bains-Douches, à 21 h, Bertrand Belin (de 7 à 24 €).

- Mardi 5, à Lunery, mercredi 6, à La Celle-Condé et vendredi 7 novembre, à Saint-Georges-de-Poisieux, à 20 h 30 chaque soir, > Marjolaine Piémont (de 7 à 12 €).

- Samedi 16 novembre, aux Bains-Douches, à 21 h, Alex Beaupain (de 7 à 24 €).

- Jeudi 28 novembre, aux Bains-Douches, à 21 h, Mégaphone tour avec JP Manova, Philémone et Ali Danel (de 7 à 15 €).

- Vendredi 29 novembre, au restaurant L’Hirondelle de Lignières, à 19 h, Vendredi vert avec Julien Girard et un invité mystère (26 €, dîner compris).

- Samedi 7 décembre, aux Bains-Douches, à 21 h, Barbara Carlotti (de 7 à 23 €).

Les Bains-Douches, place Anne-Sylvestre, à Lignières (Cher) : tél.02.48.60.19.11.