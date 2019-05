Découvrez la programmation du Festival de Cornouaille de Quimper

L'affiche est désormais complète. Eric Marchand, Aziliz Manrow, Nolwenn Korbell ou encore Outside duo et Merzhin viennent compléter la programmation du Festival de Cornouaille qui aura lieu du 23 au 28 juillet à Quimper.

Quimper, France

Le Festival de Cornouaille s'annonce animé, du 23 au 28 juillet ! France Bleu vous a révélé hier en direct les artistes qui viennent compléter la programmation.

Les festivaliers de Quimper pourront écouter le mardi 23 juillet Erik Marchand et le Taraf de Caransebes, entre musique bretonne et sonorités roumaines, une amitié de plus de 20 ans.

Mercredi 24 juillet, la pop-rock de la finistérienne Aziliz Manrow sera à l'honneur et le jeudi, Nolwenn Korbell's band jouera Place de la Résistance, avant un concert d'Epsylon, à 22h30.

La Kreiz Breizh Akademi ou encore les Landernéens de Merzhin (le samedi 27 juillet) sont également mis à l'honneur. Quant au concert de clôture, il est confié au pétillant Outside duo, avec son désormais célèbre "Celtic two-men show."

Ces nouveauté viennent compléter la programmation déjà annoncée : la carte blanche du Bagad Kemper, pour les 70 ans de la formation. Très attendu également, le concert de Kendji Girac (le jeudi 25, au Pavillon) ou encore Yann Tiersen (le vendredi 26).

A ne pas manquer : Kement Tu, le spectacle de danse de la confédération War'l Leur.

A noter que le dimanche 29 juillet, seul le défilé des bagadoù, des cercles et des reines sera payant, 6€ en pré-vente et 10€ sur place. La suite de la journée Kemper en fête avec de nombreuses animations sera ouverte à tous.