Découvrez la programmation du festival Les Nuits du Sud en juillet 2022 à Vence

France Bleu Azur est cette année encore la radio partenaire du festival le plus familial de la Côte d'Azur. 25 ans de musiques, de passions et de bénévolat !

Ce jeudi 7 avril 2022, la 25eme programmation du festival de l'été "Les Nuits du Sud" de Vence à été présenté la nouvelle direction artistique : RADIO NOVA & GARACA.

Du 8 au 23 juillet, ce sera la fête sur la place du Grand Jardin à Vence avec des concerts exceptionnels hauts en couleur et en rythmes. Benjamin Biolay, Camelia Jordana, Lilly Wood and the Prick et le duo de DJ Bob Sinclar et Pedro Winter sont des têtes d'affiches inattendues.

Matthieu Ducos, le nouveau directeur artistique du festival présente sa programmation à Adrien Mangano de France Bleu Azur

Matthieu Ducos sur France Bleu Azur pour la présentation de la programmation des Nuits du Sud 2022 Copier

Les réservations, avec des tarifs spéciaux dès 17€ sont lancées !

VENDREDI 8 JUILLET

• Lass : Variations électro, house, reggae et afropop.

• Bob Sinclar b2b Pedro Winter : Deux DJ stars font escale à Vence.

SAMEDI 9 JUILLET

• Bonga : La légende angolaise célèbre ses 50 ans de carrière à Vence.

• Camelia Jordana : Un vent de renouveau dans le paysage musical français.

MERCREDI 13 JUILLET

• Berywam : Les champions du monde de beatbox viendront présenter leur premier album à Vence.

• Oumou Sangaré : La voix la plus importante de la cause féminine africaine.

VENDREDI 15 JUILLET

• La Yegros : Embarquement immédiat pour l’Amérique du sud.

• Gnawa Diffusion : Mixe festif d’influences berbères, kabyles, raï, reggae & jazz !

SAMEDI 16 JUILLET

• Charlotte Adigery & Bolis Pupul : Une plongée dans les sphères électro-pop délurée.

• Benjamin Biolay : Zenith poétique et mélodique !

JEUDI 21 JUILLET

• Delgres : Variation musicale entre la Caraïbe française, la Louisiane sous l’influence du blues du Delta !

• Lilly Wood and the Prick : Vent de fraîcheur pour une virée musicale sincère et puissante.

VENDREDI 22 JUILLET

• Groundation : Ambiance tropicale plus que déjantée.

• L'Entourloop : Embarcation sur la cordillère reggae – hip hop.

SAMEDI 23 JUILLET

• General Elektriks : Tempête musicale entre un groove jazzy, des beats electro, et hip-hop.

• Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra : Voyage frénétique du Mexique aux Balkans !

