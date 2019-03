VIDÉO - Belfort : découvrez la programmation musicale du FIMU 2019

Belfort, France

Le FIMU - Festival international de musique universitaire - est le rendez-vous musical franc-comtois incontournable du weekend de Pentecôte. Plus d'une centaine de groupes amateurs, mais de qualité, vont se produire gratuitement sur la vingtaine de scènes accessibles au public au centre-ville et dans les quartiers de Belfort. Tous les styles de musique sont représentés, musique du monde, musique actuelle, jazz, musique classique, chœur, ...

Découvrez quelques-uns des artistes et groupes de la programmation du FIMU 2019

Dans la catégorie musiques actuelles, rythmes folks et bluegrass avecThe Yokel, ils sont français mais chantent en anglais.

Un groupe de hip hop et de rap féminin, Tribade, qui nous vient d'Espagne.

Pour les fans de musique électronique aux sonorités africaines, Ibaaku, groupe Sénégalais.

Le FIMU, c'est également 23 nationalités différentes sur scène avec leur propre style et sons. Les percussions traditionnelles du Japon avec Japan Marvelous.

Les rythmes indonésiens avec la compagnie françaiseKotekan.

Pour les passionnés de musique classique, jazz ou chant choral, le Tinto Brass Street Bandvous entraîne sur les sonorités jazzy de la Nouvelle-Orléans.

L'Olten Quartet vient de Turquie et vous embarque dans la magie des instruments à cordes.

Mais vous aurez également l'occasion d'entendre les groupes français Blue orchid (rock garage), Blindness (Punk hardcore), Desybes (métal), Grand Singe (hip hop), Mora Mora (pop électro), l'ensemble vocal du Coge (chœur), l'orchestre Semper Fidelis (harmonie)... et les artistes étrangers comme Elementho and The Modern Nomads (pop world, Namibie), Flute Quartet Flutete (quatuor, Bosnie Herzégovine), Almena Band (world fusion, Egypte), Giufà (gypsie punk, Italie), The Yelins (psyché rock, Suisse), Opal Ocean (flamenco rock, Australie), le Grupo De Fados Do Isep (fado, Portugal)... et beaucoup d'autres.

Rendez-vous du 6 au 10 juin 2019 au cœur de Belfort. Le programme complet est à retrouver sur fimu.com, en partenariat avec France Bleu Belfort Montbéliard. Votre radio vous proposera des émissions en direct du festival et des vidéos des concerts diffusées sur nos réseaux sociaux.